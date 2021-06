En særlig variant kalder Styrelsen for Patientsikkerhed den type coronavirus, der lige nu er i udbrud på Bornholm – og der er også en helt særlig årsag til, at de ikke uddyber varianttypen mere.

De ved nemlig ikke, hvilken type coronavirus der er tale om.

B.T. har talt med både Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut (SSI), der på hver sin måde har en rolle i opsporing og opklaring af, hvordan det er gået til, at flere og flere bornholmere er blevet smittet.

Desuden opfordres alle på øen – og dem, der for nyligt har besøgt den – til at tage en PCR-test.

Lige nu afventer Styrelsen for Patientsikkerhed svar fra SSI på, hvilken variation der er tale om, og for at forstå hvorfor vi fortsat venter på svar, så er vi nødt til at dykke lidt ned i processen.

Når man får taget en PCR-test, og den viser sig at være positiv, så tjekker SSI altid for særlige varianter med det man kalder en delta-PCR-test. Dem er der tre af, og de kan afgøre, om der er tale om den sydafrikanske, britiske eller brasilianske variant.

Er der tale om en anden variant eller en undergruppe af en af de kendte varianter, så skal de positive test under yderligere lup. Der skal en hel-genom-sekventeringstest til, som kortlægger typen af virus, og man kan på den måde dykke helt ned i variantens genmasse og undersøge RNA'et i prøven.

Det kan kræve en lang række analyser, der tager tid. Derfor lader svaret også vente på sig, og derfor kan SSI på nuværende tidspunkt heller ikke give et svar på, hvilken særlig variant der er tale om.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opgave at undersøge, hvordan varianten er opstået eller kommet til øen, og den proces er også fortsat undervejs.

Der er altså ikke mange svar at give endnu.

Det eneste, man kan sige, er, at smitten spreder sig forholdsvis hurtigt, og bornholmerne skal derfor sørge for at blive testet, så man kan isoleres og få stoppet spredningen, hvis testen viser sig at være positiv.