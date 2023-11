Hoste, hoste. Aaaaatjjuuu. Snøft, snøft.

Om du er på arbejdspladsen, befinder dig i den kollektive trafik eller trisser rundt i det lokale supermarked er det næsten umuligt ikke at overhøre én eller flere, der skranter.

Sygemeldingerne har – også på B.T. – stået i kø de seneste uger, og det er der en særlig grund til.

Vi er nemlig lige nu ramt af det, man populært kalder 'den perfekte storm'.

Med andre ord: 'En hændelse, hvor en sjælden kombination af omstændigheder forværrer en situation drastisk'.

For hvor vi normalt er ramt af én, måske to sygdomme, skal vi lige nu i samfundet kæmpe med fem af slagsen.

»Der er ganske rigtigt meget sygdom derude lige nu. Vi har gang i RS-virus, en kighoste-epidemi, covid-19, mycoplasma (kold lungebetændelse, red.) og influenza lige nu. Så det er en form for ‘the perfect storm’,« siger sektionsleder hos Statens Serum Institut, Bolette Søborg.

Men er det overraskende?

Ja og nej.

Det er ikke overraskende, at RS-viraen lige nu spreder sig, og at influenzaen også dag for dag begynder at vise sit grimme ansigt.

Så er der dog også et par sygdomme, der gør situationen lidt mere særlig.

»Covid-19 er jo en forholdsvis ny spiller, og når man så også rammes af mycoplasma og en kighoste-epidemi, der normalt kommer hver 3-4 år, så bliver det meget på en gang,« siger Bolette Søborg og uddyber:

»Så med andre ord er stigningen på de enkelte sygdomme ikke unormal, men der er mange på én gang lige nu.«

På SSI's hjemmeside kan man også se en graf over, hvordan flere af de forskellige sygdomme udvikler sig, og der fremgår det ganske klart, hvordan der de seneste uge har været en stigning i smittede danskere.

Bolette Søborg understreger dog også, at der er én central forskel på den nuværende situation og den, som vi oplevede under coronaepidimien.

»Det er dog også vigtigt at tilføje en ting: Situationen lige nu gør, at arbejdspladser kan blive lagt ned, og at vi generelt har mange danskere, der er ramt af forskellige sygdomme, men der er ikke noget pres på sygehusene. Det er ikke alvorlige sygdomme, der kræver behandling, som det var tilfældet under coronaepidemien,« siger sektionslederen og fortsætter:

»Derfor er det også vigtigt igen at tale om de her vigtige råd, når sygdom florerer så meget, som det er tilfældet nu: Husk nu at hav en god håndhygiejne og bliv for guds skyld hjemme fra arbejdet, hvis du er syg.«