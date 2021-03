Estland, Østrig, Litauen, Luxembourg, Letland, Danmark. Og 11 andre EU-lande.

Fælles for dem er, at de alle har modtaget AstraZeneca-vacciner fra samme parti, også kaldet batch. Det er dette parti, som nu er sat i bero i de seks føromtalte lande og skal undersøges til bunds.

Det skyldes, at landene, blandt andre Danmark og Østrig, har fået indberetninger om alvorlige bivirkninger, såsom blodpropper, efter et vaccinationsstik med AstraZeneca-vaccinen fra samme parti med navnet ABV5300.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Danskerne må vente yderligere fire uger, før alle er færdigvaccineret.

Vigtigt at understrege er, at der for nuværende ikke er nogen sammenhæng mellem vaccinestikket og de efterfølgende bivirkninger. Men eftersom en million vacciner fra partiet er sendt afsted, undersøger Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) nu sagen nærmere.

Østrig var det første land, der meddelte, at partiet ville blive suspenderet. Det oplyste østrigske myndigheder 7. marts.

Ifølge Reuters undersøger man to hændelser: en 49-årig kvinde, som afgik ved døden som følge af alvorlige koagulationsforstyrrelser, mens en 35-årig kvinde blev ramt af en blodprop i lungerne.

De østrigske medier ORF og APA rapporterede efterfølgende, at begge kvinder var sygeplejersker i byen Zwettl – halvanden times kørsel fra Wien.

To dage senere kom fire lande med nyt.

9. marts 2021 suspenderede Estland, Litauen, Letland og Luxembourg vaccinepartiet – som en sikkerhedsforanstaltning.

På årsdagen for nedlukningen af Danmark meddelte Sundhedsstyrelsen så, at alle vaccinationer fra AstraZeneca – og dermed ikke kun det føromtalte parti – er sat på pause. Det skyldes flere indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen.

Én indberetning vedrører et dødsfald i Danmark. En 60-årig kvinde, der døde med en blodprop i Danmark, efter at hun var blevet vaccineret med en vaccine fra AstraZeneca. Vaccinen er fra samme parti, som en sygeplejerske i Østrig blev vaccineret med. Hun døde halvanden time efter.

Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen meddelte torsdag, at Danmark sætter vaccinering med AstraZeneca på pause.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen har der pr. 9. marts været 22 indberetninger om blodpropper blandt knap tre millioner europæere, som er blevet vaccineret med en AstraZeneca-vaccine.

Foruden vaccinen bliver også de 22 indberettede meldinger om blodpropper undersøgt.

Og efter den danske udmelding har Norge valgt at følge Danmark og stopper midlertidig brug af covid-19-vaccinen fra AstraZeneca, oplyser den norske sundhedsstyrelse.

Lande som Storbritannien og Spanien har dog ikke oplevet bivirkninger som følge af AstraZeneca, meddeler de.

Vaccineproducenten selv forsikrer, at deres vacciner er grundigt undersøgt:

»Myndighederne har klare og strenge standarder for effektivitet og sikkerhed ved godkendelse af ethvert nyt lægemiddel. Det inkluderer coronavaccinen fra AstraZeneca.«

»Vaccinens sikkerhed er grundigt undersøgt i fase 3-studier, og fagfællebedømte data bekræfter, at vaccinen generelt tolereres godt, skriver AstraZeneca.«

Det samme har Ole Frilev Olesen, professor i molekylærbiologi og direktør i European Vaccine Initiative, vurderet:

»Der er en uhyre ringe risiko for, at der er en direkte sammenhæng. Mange millioner har fået den uden alvorlige bivirkninger, og vaccinen er blevet godkendt med det forbehold, at de skal monitoreres i forbindelse med udrulning. Jeg ville ikke selv være bekymret.«