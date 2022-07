Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad ville du gøre, hvad du vandt 651 millioner kroner?

Det kan være værd at overveje – for det er lige præcis det, der er på højkant, når der trækkes tal til Eurojackpot denne fredag aften.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Aftenens præmiepulje på 651 millioner kroner er den næsthøjeste pulje nogensinde set i Danmark – og hvis du ender med at løbe med alle pengene, vil du også kunne sætte dansk gevinstrekord.

Den nuværende rekord, der blev sat tilbage i 2015, lyder på hele 315.009.958 kroner, som en heldig spiller fra Helsingør vandt det år.

Men hvad ville man bruge alle de penge på, hvis man vandt?

En undersøgelse lavet i 2022 af YouGov på vegne af Danske Spil viser, at 'rejser' er på en klar førsteplads over det, danskerne drømmer om – gerne sammen med familien.

Og det vil der være rig mulighed for, hvis du ender med at løbe med aftenens gevinst.

»Med en mulig gevinst på 651 millioner kroner er én ting sikkert: Man kan tillade sig at drømme stort. Vi glæder os til at følge trækningen på fredag og til at se, om vi slår rekorden for største gevinst vundet af en dansker,« siger Malene Mølgaard, der er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.

Hvis du er fristet af at deltog i lotteriet, skal du deltage inden klokken 19 i aften.

Resultatet forventes at ligge klart omkring klokken 21.