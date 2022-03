Den Lille Havfrue i København er blevet udsat for hærværk.

Det kunne Københavns Politi konstatere, efter de fik en anmeldelse ind klokken 10.30 søndag formiddag.

På havfruens sten er der tegnet hagekors med et lighedstegn til et 'Z'. Og 'Z' bliver i øjeblikket brugt af det russiske militær som et symbol, de bærer på kampvogne, udstyr og uniformer.

»Vi betragter det som politisk motiveret hærværk,« siger vagtchef Jesper Frandsen til B.T.

Hærværket på den lille havfrue refererer til Z'et på russiske styrker i Ukraine. Vis mere Hærværket på den lille havfrue refererer til Z'et på russiske styrker i Ukraine.

B.T. ville gerne have bragt et billede af hærværket, men det kan for tiden vise sig at blive en dyr fornøjelse.

I februar afsagde Østre Landsret nemlig dom i en sag, hvor Berlingske havde bragt et billede af nationalklenodiet.

Som sagen står nu, skal Berlingske betale 300.000 kroner i vederlag og godtgørelse.

Det var arvingerne til kunstneren bag Den Lille Havfrue, der lagde sag an, da de mener, der er tale om et brud på ophavsretten.

Berlingske har bedt om at få sagen for Højesteret.