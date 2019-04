En af Frederiksbergs mest berømte caféer er snart fortid.

Café Kellerdirk ved Aveny-T, skal rives ned i forbindelse med en storstilet plan for teateret.

Efter planen slår Aveny-T dørene op for en ny tilbygning ved navn 'Væksthuset' i slutningen af 2021. En tilbygning, som ifølge teaterdirektør Jon Stephensen skal være med til at gøre Aveny-T til 'et kraftcenter for ungekulturen', skriver Berlingske.

Men det betyder samtidig et farvel til Café Kellerdirk, som siden åbningen i 1982 har været samlingssted for mange af teatergængerne før og efter forestillingerne.

For den nye tilbygning kommer til at ligge der, hvor pavillonen, som i dag huser den kendte café, ligger.

Teaterdirektøren og Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (K) ved godt, at beslutningen om at rive Kellerdirk ned vil skære mange trofaste gæster i hjertet.

»Omvendt tror jeg, de fleste kan se, at den bygning, hvor Kellerdirk holder til i dag, er ved at være træt. Jeg ved, at det nye kommer til at give noget godt tilbage til byen. Men vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at lytte til og inddrage naboerne,« siger Simon Aggesen til Berlingske.

Renoveringen af selve Aveny-T var færdig i sensommeren 2017, men først nu er finansieringen af det 400 kvadratmeter store Væksthuset kommet på plads. Det skyldes blandt andet en donation på 10 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden på 10 millioner kroner og de 15 millioner kroner, som Frederiksberg Kommune har skudt i projektet.