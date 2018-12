Discountkæden Aldi bløder i Danmark. For anden gang på under et halvt år har Aldi Danmark derfor fået en økonomisk saltvandsindsprøjtning fra sin tyske ejer.

Denne gang har kæden fået hele 200 millioner kroner i kapital fra sin tyske moderkoncern.

Det skriver Finans.dk.

Ifølge avisen er Aldi i Danmark en dundrende underskudsforretning.

Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Foto: Thomas Lekfeldt

Pengene skal bruges på at forandre 150 butikker landet over.

»Kapitaltilførslen skal bruges til at føre vores strategi ud i livet og er en del af den igangsatte revitaliseringsplan, som vi gennemfører i Aldi Danmark. Det indebærer blandt andet en tidligere omtalt modernisering af vores butiksnet og investering i medarbejderne.«

Det skriver vicedirektør Thomas Hedegaard Bang i en mail til Finans.

I sommer fik den danske del af discountkæden også 200 millioner kroner tilført.

Dengang sagde topchef Finn Tang, at 150 butikker enten skulle flyttes eller udvides, fordi placeringen var forkert eller butikkerne for små.

Nu har topchefen analyseret kædens i alt 190 danske butikker.

Aldi har været i Danmark i 40 år, men kæden har kun en markedsandel på sølle tre til fire procent.

Kæden har tabt penge siden 2009. I seneste regnskab for 2017 var underskuddet på 326 millioner, og 32 af de dårligste butikker blev lukket.