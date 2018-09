Der har været en del mystik om, hvorvidt Radio24syvs radioprogram ‘Den Korte Weekendavis’ ville vende tilbage. Nu er programmet vendt tilbage - dog på en anden radiokanal.

Komikerduoen Rasmus Bruun og Frederik Cilius har været aktuelle med satireprogrammet ‘Den Korte Radioavis’ og sidenhen ‘Den Korte Weekendavis’ siden 2015 på Radio24syv.

Men nu søger de altså nye græsgange hos den netbaserede radiokanal ‘Den2Radio’, hvor der netop er dukket en lydfil op under navnet 'Den2Radioavis 20-09.18'.

Den daglige leder af radiokanalen Jytte Nordholt bekfræfter over for fagbladet Journalisten, at de har hvervet den prisvindende duo til deres kanal.

»Hos os kommer programmet til at hedde Den2Radioavis. Og de her radioaviser kommer så hver dag. Cirka en time. Vi er ikke bundet op på, at de skal være færdig til en radioavis, så det tager den tid, som nu de synes, det skal vare i dag,« siger hun.

Frederik Cilius går i programmet under dække af den kvindelige karakter, seniorkorrespondenten Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, der ligeledes har sin egen Twitter-profil. Her skriver hun:

»@radio24syv kan rende mig i røven. Nu går jeg til @den2radio og laver nyheder! Hver dag! Live! Vi høres ved.«

Producer på programmet Zissel Astrid Kjertum-Mohr bekræfter også, at programmet har fået nyt moderskib.

»Det er rigtigt nok, at Den2Radio har snuppet Kirsten Birgit,« siger hun til Journalisten.

Dog lyder programchef på Radio24syv Mikael Bertelsen ikke indforstået med, at det populære radioprogram definitvt har forladt Radio24syv.

»Jeg er lige så forundret, som alle andre, over den dumme lydfil, der er dukket op på 'Den Anden Radio',« skriver han i en SMS til B.T.

Programchef på Radio24syv Mikael Bertelsen.

Og til spørgsmålet, om de stadig arbejder hos Radio24syv svarer programchefen kortfattet:

»Åbenbart ikke.«

Hvorefter han i en opfølgende besked uddyber:

»Det er jo bare en enkelt titel ud af mange, der bliver erstattet med noget andet. Hvis noget så ligegyldigt skulle holde mig vågen om natten, så ville jeg aldrig lukke et øje. Vi har jo søsat et nyt satiretiltag, der hedder 'Skævinge Tidende', og det satser vi alt på nu.«