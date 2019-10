»Det var en ære og et privilegium. Og så kan I i øvrigt rende mig i røven.«

Med disse ord sagde Frederik Cilius i form af sin karakter Kirsten Birgit og resten af holdet bag 'Den Korte Radioavis' torsdag farvel til deres trofaste lyttere.

Programmet går nemlig ned med den skude, der har båret det gennem flere hundrede afsnit.

Torsdag lukker og slukker Radio24syv efter at have tabt udbuddet om en kommende DAB-kanal. Og det bliver altså også enden på satireprogrammets æra.

Trofaste 'Den Korte Radioavis'-fans havde taget plads ved Radio24syvs hovedkvarter. Foto: Liselotte Sabroe

Og en æra har det været. Det er der ingen tvivl om. Imens det sidste program lød, havde flere hundrede mennesker taget plads foran kanalens hovedsæde i København.

Med bannere, sørgebind, kaffe og Fernet Branca stod folk klokken 12.05 og en time frem og grinte og hujede, mens Kirsten Birgit, Rasmus Bruun og de andre for sidste gang lod deres stemmer lyde i æteren.

»Kisser, Kisser, Kisser!« lød det, da programmet var ovre. Nogle græd. Andre grinte.

Holdet kvitterede for hyldesten ved at invitere alle på gratis gravøl på værtshuset Stjernen.

En invitation, mange tog imod, selvom der på Stjernen ikke engang var plads til en brøkdel af de mange fans.

Men det var intet problem. Der var plads på gaden, og det var også her, det lykkedes B.T.s udsendte at mase sig frem til en kommentar fra programmets bærende profiler:

»Det var været en afmægtig og glad dag. Og en appetitløs dag. Bogstaveligt talt. Vi har ikke fået så meget at spise, men nu har vi fået seks Fernet Branca, en Underberg og to øl,« sagde Frederik Cilius, manden bag Kirstin Birgit-karakteren.

Hans sidekick – Rasmus Bruun – tilføjede, at de tidligere på dagen havde forsøgt at klemme en pulled pork-burger ned. Uden held. Lige så lidt held havde han, da B.T. spurgte, hvordan det føltes at se de mange fremmødte.

»Jeg er meget træt af sportsfolk, der efter en kamp siger, at de ikke har ord,« lød det fra Rasmus Bruun, der måtte erkende, at han selv var lidt mundlam.

»Glad,« fik han fremstammet, før en grinende Frederik Cilius tog over:

»Det har været enormt rørende. Det har været et enormt privilegium at sende til så mange begavede mennesker,« nåede han at sige, før Rasmus Bruun alligevel fandt ordene:

»Vi har dagligt mærket reaktionerne, og det lader til, at det, vi har sendt ud, har skabt en masse meget begavede fans. Så det må jo have været begavet, det vi har lavet.«

Da 'Den Korte Radioavis' havde lydt for sidste gang, gik Frederik Cilius (tv.) – manden bag Kirsten Birgit-karakteren – og Rasmus Bruun (th.) på gaden for at skåle med de mange fremmødte fans. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

'Den Korte Radioavis' er ikke ene om farvel og hyldest torsdag.

Kanalens sidste sendedag bliver i øvrigt markeret med endnu et hyldestarrangeret af lyttere klokken 16. Klokken 20 er der reception. Og klokken 23.40 spiller 24syv Symfonikerne Aaron Coplands 'Fanfare for The Common Man' fra taget af hovedkvarteret.

Med den afskedssalut siger Radio24syv farvel og tak efter otte år i æteren.

Kirsten Birgit og venner vender dog tilbage. Samarbejdet mellem Frederik Cilius og Rasmus Bruun er nemlig ikke lagt i graven. Og til marts får deres fælles show 'Sommer på Birgitø' får premiere.