"Den Korte Radioavis" ramte lytternes ører, da det afbrød "Skævinge Tidende", der sendte klokken 12.

København. Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og Rasmus Bruun, der tilsammen udgør satireprogrammet "Den Korte Avis", er fredag tilbage på sendefladen hos Radio24syv.

Kirsten Birgit og Rasmus Bruun ramte pludselig lytternes ører, da de afbrød programmet "Skævinge Tidende", der sendte fra klokken 12 til 14.

Det er ikke mere end to uger siden, at Kirsten Birgit på sin Twitter profil sagde sit job på Radio24syv.

- Beklager. Jeg gemte at begynde med punktum; @radio24syv kan rende mig i røven. Nu går jeg til @den2radio og laver nyheder! Hver dag! Live! Vi høres ved, skrev Kirsten Birgit 10. september på Twitter.

Der annoncerede karakteren, at hun ville lave daglige nyheder på internetstationen Den2radio.

Programmet blev sendt i seks udsendelser på Den2radio under navnet "den2radioavis".

Kirsten Birgit, der på sin Twitter-profil kalder sig en jernlady, er kendt for ikke at lægge fingre imellem, når hun udtaler sig i programmet eller på Twitter.

Duoen har over foråret været aktuel med et teatershow "Det Skide Show". Et show som Soundvenue gav fire stjerner.

/ritzau/