Vejret forventes mildt, men ustadigt den kommende uge, hvor der kommer regn samt perioder med solskin.

Det bliver mildt og ustadigt, og den kommende uge kommer til at stå i skyernes tegn, lyder meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Der kommer perioder med regn, men enkelte dage kan der komme perioder med solskin.

- Lige nu ser det ud til, at onsdag kommer til at byde på den største mængde solskin, siger Jesper Eriksen, som er vagthavende meteorolog.

Weekendens vejr er fortsat usikkert, tilføjer han.

- Bornholm starter mandag med vedvarende regn indtil engang sidst på formiddagen. Resten af landet kommer der kun lidt finregn hist og her, men generelt er det altså gråt og stedvist diset eller tåget, siger Jesper Eriksen.

- Hvis man får solen at se mandag, bliver det kun i korte glimt, og det kan være i en vilkårlig landsdel, men det er nok ikke det, man skal satse på, siger meteorologen.

Vejret skyldes, at Danmark ligger i nærheden af et lavtryk og fronter, som bevæger sig fra vest mod øst over landet.

- Det er egentlig meget almindeligt dansk vejr, altså at en front bevæger sig fra vest mod øst, og at det er ustadigt, siger Jesper Eriksen.

Han forklarer, at temperaturerne i dagtimerne den kommende uge kommer til at ligge mellem cirka fem og otte graders varme. Om natten vil det blive mellem to og fem grader.

- Som udgangspunkt slipper vi for nattefrost. Det er mildt for den her årstid.

- Det er ikke kong Vinter, der rasler med sablen, siger Jesper Eriksen.

/ritzau/