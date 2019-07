Den kendte forfatter og familieterapeut Jesper Juul er død i en alder af 72.

Jesper Juul gik bort torsdag 25. juli i Odder.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Gennem en lang karriere har Jesper Juul beskæftiget sig med børneopdragelse og relationen mellem børn og voksne.

Han skrev sin første bog om emnet tilbage i 1995. Den bog er udkommet i ikke færre end 18 lande - heriblandt i Rusland og Kina.

I sine skriverier har Jesper Juul ofte fokuseret på, at voksne skal tage børn mere alvorligt, samtidig med at børn har behov for faste rammer.

Tilbage i 2012 blev Jesper Juul ramt af en neurologisk sygdom, som betød, at han blev lam fra brystet og ned.

Det betød, at de seneste år af hans liv for store dele blev brugt i en kørestol.

Den invaliderende sygdom satte dog ikke en stopper for Jesper Juuls virke.

Senest i 2017 udkom han med bogen 'Førerulve - Det livsvigtige lederskab i familien', der blev udgivet i flere lande.

I 2005 stiftede Jesper Juul desuden projektet FamilyLab International, som kan findes i et dusin lande.

Jesper Juul, der oprindeligt er fra Vordingborg på Sydsjælland, efterlader sig sønnen Nicolai.