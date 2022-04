At se sin læge posere i undertøj i forskellige stillinger på sociale medier er ikke hverdagskost.

Men ikke desto mindre er der intet galt i det. Det er blevet slået fast efter flere klagesager fra kollegaer.

»Jeg tænker, at afgørelsen var forventeligt. Men det er sindssygt, at det her sker i 2022,« siger Anastasia Maria Loupis, der er lægen, der ikke er bange for at skille sig ud blandt lægekollegerne.

Anastasia Maria Loupis, der arbejder som læge i akutberedskabet, har haft flere sager kørende, efter hendes kollegaer har klaget over hendes optræden på sociale medier.

Anastasia Maria Loupis fortæller, at hun har arbejdet som undertøjsmodel længe før, hun begyndte at læse medicin. Vis mere Anastasia Maria Loupis fortæller, at hun har arbejdet som undertøjsmodel længe før, hun begyndte at læse medicin.

»Det er ren chikane fra min lægekollegaer,« siger Anastasia Maria Loupis om forløbet.

Anastasia Maria Loupis bruger sin sociale medier til at ytre sine holdninger om corona og samfundet, og hun har også lagt billeder op i undertøj.

Den fremtræden fra en læge på sociale medier, har fået en række af Anastasia Maria Loupis' kollegaer i sundhedsvæsenet til at klage over hende.

»Det er rystende, at alt det her sker, bare fordi jeg siger min mening,« forklarer Anastasia Maria Loupis.

Der har kørt en sag i Styrelsen for Patientsikkerhed, efter de har modtaget bekymringshenvendelser. Og seneste har der kørt en klagesag i Lægeetisk Nævn.

»Alle giver mig medhold i, at jeg må ytre mig i mit privatliv,« siger Anastasia Maria Loupis.

Er det undertøjsbillederne eller dine holdninger, der provokerer dine kollegaer?

»Jeg tror bare, det er mig, der provokerer folk. Det er også derfor, der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at følge mig. Jeg var undertøjsmodel længe før, jeg begyndte at læse medicin.«

Anastasia Maria Loupis har fået medhold i, at hendes optræden på de sociale medier ikke opfattes som repræsentant for lægestanden. Hun optræder blot som privatperson. Vis mere Anastasia Maria Loupis har fået medhold i, at hendes optræden på de sociale medier ikke opfattes som repræsentant for lægestanden. Hun optræder blot som privatperson.

I skrivende stund har Anastasia Maria Loupis 250.000 følgere i alt på de sociale medier.

Men Anastasia Maria Loupis er ikke i tvivl om, at størstedelen af hendes følgere skyldes hendes holdninger om corona.

»Det har ikke noget med billederne at gøre. Det er mest gamle damer og familier, der følger mig. Der er ikke billeder af mig på lægesiderne,« siger hun og fortsætter:

»Jeg vil ikke blande tingene sammen. Jeg gør mig ikke så meget i undertøjsbilleder længere. Mine holdninger om corona har klart taget over.«

Anastasia Maria Loupis forklarer, at hun ikke har meget tilovers for de kollegaer, der har klaget over hende anonymt.

»Jeg tænker, at de er nogle dårlige mennesker. De er ondskabsfulde. Og de er bedrevidende.«

Til venstre er beskeden fra Lægeetisk Nævn, som Anastasia Maria Loupis har delt på de sociale medier. Til højre er afgørelsen fra Styrelsen fra Patientsikkerhed. Vis mere Til venstre er beskeden fra Lægeetisk Nævn, som Anastasia Maria Loupis har delt på de sociale medier. Til højre er afgørelsen fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

»De kan ikke acceptere, at jeg har andre holdninger, og at jeg opfører mig anderledes på de sociale medier.«

»Og ifølge loven har jeg ikke gjort noget forkert. Derfor føler jeg, at det er en forfølgelse,« siger Anastasia Maria Loupis.

Anastasia Maria Loupis slår fast, at hun ikke har tænkt sig at ændre sin fremtræden på sine sociale medier på trods af klager fra kollegaer.

»Jeg kommer ikke til at gøre noget anderledes. Jeg har loven på min side. Min arbejdsgiver er glad for mig, og alt det her ballade går kun på mit privatliv. Derfor er det så urimeligt.«

»Et land som i Danmark må vi ikke miste vores ytringsfrihed,« siger hun afslutningsvis.

B.T. har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, der bekræfter, at de har haft bekymringshenvendelser, og at sagen nu er lukket.

Lægeetisk Nævn kan af principielle grunde hverken be- eller afkræfte, at en eventuel kommunikation mellem medlemmer og nævnet har fundet sted, skriver de til B.T.