Få kan skære et hit til som Björn Ulvaeus. Sammen med Benny Andersson fra Abba skrev han melodierne til en generations ungdom. Den 25. april fylder han 75 år.

Björn Ulvaeus havde en opsang til svenskerne lige før nytår.

Den 30. december 2019 bragte Dagens Nyheter et debatindlæg fra den verdensberømte sangskriver, hvor han tog fat på en anden ting end den popmusik, der har gjort ham rig og berømt.

Han tog fat på ungdom. På vore dages tendens til at fokusere mere på ungdom end på evner og erfaring.

- Vi bor i et land, hvor man hænger sig mere i alder end i noget andet land på Jorden, skrev han.

Han henviste til, at søger en skuespiller eller sanger en rolle på Broadway, så nævner man aldrig sin alder.

- Det er et forsøg fra både forbund og producenter på ikke at lade "alderisme" påvirke valget af skuespiller, skrev han.

- Jeg tror, at vi kan lære noget af Broadway. Vi ofrer måske masser af talent på "alderismens" alter. For det virker som noget næsten helligt for os, det der med "ungt blod" i alle sammenhænge.

Da Ulvaeus skrev indlægget, var han 74. Den 25. april fylder han 75, og personligt er der stadig efterspørgsel efter ham, selv om årene går.

Sammen med de tre andre fra den gamle supergruppe Abba spørges han ofte, om de ikke skal samles igen.

Svaret er hver gang nej, men de har dog været i studiet for at indspille nogle nye numre, som Ulvaeus og Andersson har skrevet.

De skulle være udgivet sidste år, men nu ventes de først at kunne høres senere i år.

Så Björn Ulvaeus gør stadig det, han er bedst til - at skrive sange - med mange år på bagen eller ej.

Björn Ulvaeus blev født i Göteborg, og som helt ung i 1960'erne var han meget aktiv på den svenske musikscene.

Hans karriere slog et historisk sving ved et tilfældigt møde på en svensk rasteplads med Benny Andersson.

De turnerede begge Sverige tyndt med hvert sit band dengang.

Og så mødtes de i en pause på landevejen.

Mødet slog gnister. De fandt sammen, og samarbejdet gjorde dem hver især til bedre komponister.

Samtidig forelskede de sig ved et af livets sære puds i to kvinder, der blev A'erne i det verdensberømte Abba-brand.

Med Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad som frontfigurer - både visuelt og med deres sang - var grunden lagt til noget stort.

Endda større end medlemmernes vildeste forventninger.

For selv om de havde både kostumer, hår og hitpotentiale på plads med sangen "Waterloo" ved det europæiske melodigrandprix i 1974, så havde de ikke selv forventet, at sejren og karrieren skulle vise sig så langtidsholdbar.

Abba solgte 350 millioner albummer og singler.

Og efter opløsningen af Abba i 1982 fortsatte Björn og Benny deres samarbejde. Økonomisk overgik det endda Abba-årene.

De kastede sig over musicals som "Chess" og "Mamma Mia".

Privat har Björn Ulvaeus to børn, som han fik med Agnetha Fältskog, da de var gift fra 1971 til 1980.

I 1981 giftede han sig med journalisten Lena Källersjö, som han også har to børn med.

