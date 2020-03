Overalt lider de danske virksomheder under coronakrisen, og landets kulturklenodier er - desværre - ingen undtagelse.

Alene i Aarhus er både Tivoli Friheden, Musikhuset Aarhus, Moesgaard Museum, Aarhus Teater og Den Gamle By presset af coronavirussen, og for sidstnævnte kan det betyde et endeligt.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Mediet har fanget direktør i købstadmuseet Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn, til en kommentar.

Thomas Bloch Ravn fortæller, at de 14 dage, som Den Gamle By i første omgang skal holde lukket som følge af coronavirussen, anslås til at koste i omegnen af godt en million kroner.

Desuden forventes antallet af besøgende og dermed entréindtægterne at blive reduceret kraftigt over den ellers normalt givtige sommerperiode.

»For øjeblikket navigerer vi så godt, vi kan, og først og fremmest arbejder vi for at sikre Den Gamle By. Det kan lyde dramatisk, men tager man de pessimistiske briller på, kan man frygte, at det er Den Gamle Bys eksistens, der er på spil,« siger Thomas Bloch Ravn.

Noget af det, der gang på gang bliver fremhævet i relation til virksomhedernes pressede situation, er, at ingen ved, hvor længe coronavirussen vil skabe kaos i dansk erhvervsliv.

Thomas Bloch Ravn oplyser, at Den Gamle By har lavet en udregning på et scenarie, hvor de skal holde lukket i tre måneder.

Det vil koste i omegnen af 10 millioner kroner.

Det oplyses desuden, at købstadmuseet gør alt, hvad det kan, for at reducere udgifterne.

Dette inkluderer blandt andet at udskyde planlagte ansættelser samt at annullere køb og bestillinger.