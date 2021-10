Lysende lanterner, historisk julepynt og rigtige æbleskiver i de brostensbelagte gader.

Det kommer nok ikke bag på mange, at julen fylder en del i Den Gamle By.

Og nu tager museet det til nye højder. De har nemlig udnævnt en juleinspektør.

Det er Anna Wowk Vestergaard, der har fået det »hæderfulde erhverv«, som Den Gamle By skriver i en pressemeddelelse.

Det er tredje år, at Anna Wowk Vestergaard står for julehyggen i Den Gamle By.

Cirka 150.000 mennesker forventes at besøge museet i julesæsonen, hvor de kan gå på opdagelse i 400 års danske juletraditioner i museets gader og udstillinger.

Julen varer længe, koster mange penge, siger man. Og sådan er det også i Den Gamle By. Julesæsonen starter nemlig først 20. november, men Anna Wowk Vestergaard er allerede i fuld gang med juleforberedelserne.

»Det tager tid at gøre klar til jul. Det tror jeg, vi alle sammen kan nikke genkendende til. Omvendt er julen i høj grad et fællesskab, der rækker bagud, hvor vi gør præcis det samme, som vi har gjort i generationer. Det er en stærk kraft, særligt i nutidens moderne, digitaliserede verden,« fortæller hun.

Sidste år var der ikke jul på fuld skrue i Den Gamle By grundet corona og nedlukning. Men i år forventer museet at være tilbage for fuld styrke.

Alligevel opfordrer Den Gamle By dog til, at man køber billet hjemmefra. Weekenderne er særligt populære, og der er begrænsning på antallet af gæster.

Jul i Den Gamle by kan opleves alle dage fra 20. november til 2. januar. Du kan altså også tage en tur i de gamle gader 24. december og i de efterfølgende helligdage.