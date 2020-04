Den Gamle By i Aarhus har en plads i hjertet hos mange østjyder, og det har man kunnet se det seneste døgn.

Winnie Dürr Bang fra Silkeborg er en af de østjyder, for hvem Den Gamle By betyder rigtig meget. Derfor oprettede hun tirsdag en facebook-gruppe, der hedder ’For alle os som vil redde Den Gamle By.’

På omkring et døgn har lidt flere end 3000 personer meldt sig ind, og de har overført lidt under 50.000 kroner til museet.

»Jeg lavede aktionen, fordi jeg ikke kan bære tanken om at vide, at de kan risikere at gå konkurs, og at der ikke er gjort et forsøg på at redde byen,« siger Winnie Dürr Bang til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er kommet i Den Gamle By, siden hun var barn, og som voksen kommer hun i Den Gamle By mindst én gang om måneden.

»Det særlige ved Den Gamle By er den stemning, som de formår at skabe derude via musik, deres kostumer og den måde, de taler og hilser på én. Den Gamle By er bare noget helt særligt, som ikke må gå tabt,« siger Winnie Dürr Bang.

Hun mener, at vi alle sammen har et ansvar for at prøve og redde noget af Danmarks historie, og det sætter museumsdirektøren stor pris på - selvom han ikke tror pengene fra gæsterne kan stå alene.

Direktør er alvorligt bekymret



»Det er en fantastisk historie,« siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

»Vi har fået utroligt mange positive henvendelser. Det varmer i en svær tid.«

50.000 kroner er dog langt fra nok til at redde Den Gamle By, der frygter at gå konkurs, fordi deres restauranter og udstillinger lige nu holder lukket på grund af corona-udbruddet. Museumsdirektøren håber dog, at der bliver lagt mærke til opbakningen fra gæsterne hos politikerne på Christiansborg, der lige nu forhandler om en hjælpepakke til kulturlivet.

»Jeg er stadig alvorligt bekymret, for selvom folk vil give penge, så er det rigtig mange penge, vi har brug. For at vi ikke laver en gæld så stor som en møllesten, der trækker Den Gamle By ned med nakken,« siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

Den Gamle By er delvist offentligt finansieret. Omkring 20-25 procent betaler Aarhus Kommune og staten. Resten skal de selv skaffe, og de er glade for alt den støtte, de kan få.

»Jo flere, der bakker op, jo mere bliver politikerne forhåbentlig overbevist,« siger museumsdirektøren.

Det er Den Gamle Bys bestyrelse, der beslutter, om museet skal gå konkurs. Derefter er det Kulturministeriet i samråd med Aarhus byråd, der skal beslutte, hvad der skal ske.