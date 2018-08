Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Den franske præsident Macron indtager Danmark

Emmanuel Macron kommer i dag på officielt besøg i Danmark. Han er inviteret af dronningen og bliver modtaget tirsdag formiddag af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Præsidenten skal blandt andet mødes med statsminister Lars Løkke Rasmussen og til gallataffel på Christiansborg.

Det franske præsidentpar, præsident Emmanuel Macron og hans hustru, Brigitte Macron.

Rigsrevisionen advarer om nye problemer med inddrivelse i Skat

Genopretningen efter Skats skandaleramte inddrivelsessystem, EFI, kører langt fra efter planen. Det er fyldt med med så mange problemer, at der er alvorlig risiko for forsinkelser og nye tab i milliardklassen. Det konkluderer Rigsrevisionen i en rapport, skriver Berlingske.

Skatteminister Karsten Lauritzen.

S støtter nye krav til udlændingestramninger fra DF

Socialdemokratiet melder sig klar til at kigge åbent på Dansk Folkepartis nye krav til udlændingestramninger, skriver Politiken. DF ønsker et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken, så der fokuseres på hjemsendelse frem for integration.

Socialdemokraterne er positive overfor udspil fra DF. Her partiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye.

Løkke ønsker at slippe af med forsvarsforbeholdet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) håber, at der kommer en dag, hvor Danmark ikke har et forsvarsforbehold, siger han til Jyllands-Posten. Meldingen kommer, på trods af at Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, vil frede EU-forbeholdene.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Trudeau og Trump taler konstruktivt om ny handelsaftale

Canadas premierminister, Justin Trudeau, og USA's præsident, Donald Trump, havde mandag aften lokal tid en 'konstruktiv samtale' om handel. Det oplyser Justin Trudeau, efter at USA og Mexico tidligere mandag erklærede sig enige om rammerne for en ny handelsaftale.

Den canadiske premierminister og den amerikanske præsident har haft 'konstruktive' samtaler om handel, forlyder det.

Avis: Pompeo har modtaget aggressivt brev fra Nordkorea

Da USA's udenrigsminister Mike Pompeos planlagte besøg i Nordkorea blev aflyst, blev det oprindeligt begrundet med manglende fremskridt med atomafviklingen i Nordkorea. Men i virkeligheden skyldes det, at Pompeo har modtaget et aggressivt brev fra Nordkorea, siger to unavngivne kilder.

Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo.

McCain advarer mod had og splittelse i sit sidste brev

Senator John McCain advarede mod det had, der breder sig i verden, i en sidste meddelelse, han skrev inden sin død lørdag. McCains kampagnechef læste meddelelsen op i Arizona mandag.

Den afdøde republikanske senator John McCain.

Studerende på universitet fejler i elementær grammatik

Det kniber med at sætte kommaer og stave korrekt, selv for en gruppe studerende på journalist- og danskstudiet. I 100 skriftlige opgaver fra førsteårsstuderende på de to uddannelser var der i gennemsnit 55 fejl per 1000 ord, skriver Politiken.

Avisernes forsider

Berlingske

Genoprettelsen efter Skats EFI-system, som er blevet kaldt den største it-skandale i nyere tid, er ifølge en rapport fra Rigsrevisionen fyldt med problemer, og der er væsentlige risici for forsinkelser og nye tab af milliarder af danskernes penge.

B.T.

Jordemødre mener, at det er en 'kæmpe udfordring' ikke at tale nedgørende, når de skal give gode råd om den sundhedstruende sammenhæng mellem overvægt og graviditet. 35-årige Tanja Sveinsson følte sig skældt ud over sin vægt.

Børsen

Det er tid til at indse, at kunstig lav afgift på elbiler ikke virker, mener klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Han vil lade priserne stige til nytår. Oppositionen vil stoppe stigninger.

Ekstra Bladet

En familiefar fra Sverige, der mistænkes af dansk politi for at stå bag drabet på en 16-årig dreng i København sidste år, havde for længst byttet sin kriminelle fortid ud med livet som familiefar.

Information

Emmanuel Macron ønsker sig det, Lars Løkke Rasmussen har: En konkurrencestat, hvor det er let at fyre og omskole folk – og hvor der føres hård kontrol med de arbejdsløse.

Jyllands-Posten

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ønsker, at der kommer en dag, hvor Danmark ikke har brug for et forsvarsbehold. Det er ellers et EU-forbehold, som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker at frede.

Kristeligt Dagblad

Flygtningestrømmen fra 2015 og 2016 giver stadig panderynker på Christiansborg. Det skyldes flygtningenes ret til familiesammenføring. Derfor vil Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti have loft over familiesammenføringer, og nyt ministersvar åbner for et loft med tysk forbillede.

Politiken

Socialdemokratiet er åbent over for stramninger af udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti vil forsøge at presse regeringen til ved de kommende finanslovsforhandlinger. Det vækker på ny kritik af S i rød blok.

