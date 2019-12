»Kaptajnen er taget på sit sidste togt fra disse farvande.«

Sådan fortæller Stig Thornsohn, også kendt som ‘Indianer-Stig’, om sin gamle ven ‘Dynamit-Aage’, der også bærer navnet Aage Jensen.

Natten til torsdag døde 'Dynamit-Aage', der er kendt for sine dykkereventyr. Det skriver TV2 Østjylland.

Han efterlader sig et stort savn hos sin gode ven Stig Thornsohn, der har været 'Dynamit-Aages' trofaste medrejsende på de mange eventyr.

»Det er ikke til at forstå, at han ikke er her mere. Vi har været venner i en menneskealder. Det bliver nogle svære og triste sejladser uden den lille, store skipper,« siger Stig Thornsohn til TV2 Østjylland.

De to venner har siden 1992 dykket og udforsket gamle skibsvrag - heriblandt flere ubåde.

Sammen har de besøgt hele verden - fra Caribien til Nigeria og Norge - og lavet projekter.

Men Kattegat var 'Dynamit-Aages' hjemmebane.

»Aage var en ener, havets pioner og fribytter – en eventyrer af den gamle skole. Han er et ikon for generationer af dykkere i Danmark og udlandet,« siger Stig Thornsohn.

I 2017 blev de to venner også fulgt af et tv-hold og filminstruktør Lasse Spang Olsen i jagten på havets skatte.

'Dynamit-Aage' blev født i 1941 i Randers, men har de seneste mange år holdt til i Grenaa.

Han døde efter efter et par dages indlæggelse og efterlader sig to døtre og en søn.