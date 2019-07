En ung kvinde holder en hudfarvet dildo i hånden. Med lukkede øjne løfter hun den forførende op til sin åbne mund. En gruppe mænd stirrer, og kameraerne blitzer.

Det var en af mange scener, som fotografen Jesper Stormly Hansen forevigede, da den første sexmesse i Danmark i 1969 åbnede dørene til en verden af halvnøgne kvinder og hardcore porno.

»Jeg kan også huske, at der stod en udenlandsk mand og kiggede på et pornoblad og rystede på hænderne. Han var helt henrevet. Det lignede, at han var ved at få et hjerteanfald af ophidselse,« fortæller han.

Som en del af det 300 mand store presseopbud, der dækkede sexmessen i KB Hallen i oktober 1969, husker Jesper Stormly Hansen den kollektive åndenød, som pornoen skabte.

Verdens første sexmesse åbnede i KB-hallen 21. oktober 1969. Messen var planlagt til at vare til og med 26. oktober, men på grund af stor publikumstilstrømning blev den forlænget med to dage. Foto: Jesper Stormly Hansen

»Sexmessen var et klondike, hvor en masse mænd kom buldrende ind for at se på pornoblade, letpåklædte damer og sexlegetøj. Det var nøgne mennesker og big business.«

Eller som aviserne beskrev det: ‘Et overflødighedshorn af porno.’

I dag, 50 år efter pornoens frigivelse, holder sexmesserne stadig liv i liderligheden blandt danskerne. Men meget har ændret sig, siden man for fem årtier siden udstillede porno for første gang.

Sexmesssen 21. oktober 1969

I de historiske lokaler i K.B. Hallen havde store navne som The Beatles spillet koncert, men der havde aldrig før været en sexmesse.

Da pornoen blev frigivet 1969 Den 30. Maj 1969 besluttede Danmark som det første land i verden af lovliggøre billedepornografien. Man måtte nu publicere og sælge pornografiske billeder, film og andet materiale. To år tidligere i 1969 havde Danmark også frigivet den pornografiske litteratur. For justitsminister Knud Thestrup (K) var det forhåbningen, at lovliggørelsen ville mindske interessen og nysgerrigheden for porno blandt danskerne. Det skete ikke. Den 1. Juli 1969 blev billedepornografien officielt sluppet fri. I samme periode bliver voksencensuren på spillefilm også fjernet, hvilket skabte en eksplosion af nøgenhed på film. Det lagde grunden for populære erotiske lystspil som sengekantsfilme og senere de mere pornografiske Stjernetegnsfilm. Verdens første sexmesse 'Sex 69' åbnede ikke længe efter i KB Hallen 21. oktober 1969. Danmark blev i internationale øjne ‘pornolandet’. Det ebbede dog ud fra midten af 70’erne.

Indtil denne tirsdag.

Det var også grunden til, at et halvt hundrede unge kristne fra landets frikirker, organisationer og sekter var taget til den historiske hal på Frederiksberg. Med bannere og løbesedler demonstrerede de mod utugt og kødets lyst.

‘Hvordan kan landet med Kierkegaard synke så dybt?’ stod der på et af skiltene.

Det skræmte dog ikke de 48.000 mennesker, der i løbet af ugen valfartede til Peter Bangs Vej for at se det seneste nye – alt fra sexlegetøj til kassettebånd og pornoblade.

Sexmessen i KB-Hallen tiltrak op mod 300 journalister fra hele verden. Foto: Erik Holmberg

En af de første gæster i køen var en mor med sin ti måneder gamle baby. Bag hende stod mange hundrede mænd i jakkesæt, nogle nysgerrige par og enkelte enlige kvinder.

Folketinget havde samme år lovliggjort pornoen i håb op om lægge en dæmper på interessen. Det modsatte viste sig at være tilfældet, da messen ‘Sex 69’ slog dørene op.

Fra Tyskland afgik specielle busser til sexmessen, og turister fra England og Tunesien lejede fly mod København for at opleve alt det, som var ulovligt i deres hjemlande.

Det var dog de færreste københavnere, som stadig blev mundlamme over porno.

Så populær var sexmessen i 1969 Messen var planlagt til at vare fra den 21-26. oktober, men på grund af stor publikumstilstrømning blev den forlænget med to dage. Det var meningen, at den skulle rejse videre til Odense, Aalborg og Aarhus i efteråret 1969, men det forhindrede de lokale myndigheder. I alt besøgte omkring 48.000 mennesker ‘Sex 69’-messen.

Med legaliseringen i juli et halvt år tidligere havde Strøget allerede fået sine første sexbutikker, som reklamerede med porno og nøgenhed i vinduerne.

Det imponerede heller ikke Dagbladet Politikens udsendte journalist, at man kunne se en mand og kvinde have sex på scenen foran publikum på sexmessen.

Endnu værre var det med den striptease, hvor en kvinde på scenen dansede forførende rundt med en massagestav i hånden.

‘Det ser ud, som om hun pensler gåsestegen derhjemme,’ stod der i artiklen næste dag.

Det var hovedsageligt den hardcore porno, som tiltrak publikum på messen. I dag sælger den type erotik ikke lige så godt mere. Foto: Jesper Stormly Hansen

Sexmessen virkede i sin helhed ‘fantasiløs’ og ‘fattig’, mente han.

Erotic World-messen 2019

Meget har ændret sig for sexmesserne i Danmark.

Det nyeste inden for porno og sexlegetøj bliver ikke længere udstillet i KB Hallen, men i Valby Hallen. Det hedder heller ikke længere bare ‘sexmesse’, fordi det i dag rummer så meget andet.

»Det er sex-, erotik- og velværemesser,« siger Dennis Møller, som er manden bag landets største af slagsen.

Erotic World er Danmarks førende sex- og erotikmesse. Striptease er stadig en vigtig del af underholdningen. Foto: Bax Lindhardt

Flere gange om året åbner han med ‘Erotic World’ dørene til en verden, hvor der som det mest naturlige bliver solgt kondisko, kosmetiske behandlinger og veganske dildoer under samme tag.

Det handler ikke længere bare om porno og store bryster.

»I gamle dage kunne pornomodeller og striptease tiltrække publikum. I dag vil de have velvære og noget mere kunstnerisk,« siger han.

Hvert år besøger op mod 50.000 danskere Erotic World-messerne, hvor de kan opleve fetish-modeshow på stylter, moderne striptease - som mest af alt ligner jazz-ballet - og menneskelignende bolledukker fra Japan.

Dennis Møller ved, hvad danskerne vil have, og det korte svar er, at det ikke må være kedeligt eller ensformigt.

»Det skal være fascinerende og spektakulært,« siger han.

Måske skyldes det, at publikum ikke længere venter i kilometerlange køer for at se det, som de også kan købe på internettet hjemmefra.

»Interessen for hardcore porno, hvor to personer har sex sammen, er ikke særlig stor mere. Det sælger ikke. Derfor forsøger vi at inspirere gæsterne til alt det, som ligger udenom,« forklarer Dennis Møller.

I løbet af 50 år har sexmessen også gradvist mistet sin nyhedsværdi. Antallet af journalister på messen kan tælles på to hænder.

De mange velklædte mænd i jakkesæt er også blevet udskiftet med kærestepar i joggingtøj og vennegrupper, som vandrer småfnisende rundt med en øl i hånden.

Til gengæld får man stadig færten af sved foran scenen med de halvnøgne damer, og man ser fyre, som klapper deres kærester bagi, mens de hviskende kigger rundt i de mange boder.

Selvom meget har ændret sig siden 1969, er nogle ting stadig de samme.