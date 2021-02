Ifølge TV2 er Region Midtjylland ved at oprette en klinik for unge under 18 år med senfølger efter corona.

Landets første klinik for børn med senfølger efter corona er på vej. Den kommer til at ligge på Aarhus Universitetshospital, skriver TV2.

Her vil man samle viden om senfølgerne hos få medarbejdere, så man kan sikre, at man lærer mere om den nye tilstand, som der ikke kendes meget til.

Det fortæller Klaus Birkelund Johansen, der er overlæge på hospitalet og formand for Dansk Pædiatrisk Selskab.

- En af grundene til, at vi gerne vil have patienterne på relativt få hænder, er, at vi så kan se mønstre og derved finde en god behandling, siger han til TV2.

Langt de fleste, der har haft covid-19, bliver raske igen. Enkelte oplever dog i længere tid symptomer som åndenød, hoste og tab af smags- og lugtesans.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kendes baggrunden ikke endnu. Følgerne kan både ramme unge, ældre og folk med milde og alvorlige sygdomsforløb.

Senfølgerne forsvinder gradvist for de fleste. Nogle har dog behov for et forløb i en klinik for senfølger, som man kan blive henvist til efter en indledende vurdering hos sin egen læge.

Der er derfor oprettet klinikker flere steder i landet, og nu er den første på vej specifikt til børn og unge.

Tidligere er børnene ifølge TV2 blev henvist mere generelt til hospitalernes børneafdelinger.

Det findes ikke en officiel diagnose for unge med senfølger efter covid-19 endnu. Myndighederne har ifølge TV2 heller ikke et samlet overblik over, hvor mange børn og unge som lider af det.

Det er dog også et problem, som man oplever i Sverige, hvor børn og unge også kan komme i et forløb, hvis de har senfølger.

I den svenske län Stockholm - en administrativ region - har man ifølge svenske medier konstateret 218 tilfælde af senfølger blandt unge under 18 år. Her bor i alt 2,3 millioner mennesker.

/ritzau/