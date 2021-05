Den første dansker får erstatning for bivirkninger efter vaccination mod corona. Det skriver Politiken, der har talt med Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast.

»Efter læsning af kvindens journal var der ingen tvivl,« siger Karen-Inger Bast til Politiken.

Den 30-årige kvinde fra Region Hovedstaden får erstatning efter at være blevet ramt af det sjældne, men meget alvorlige syndrom vitt, efter at hun blev vaccineret med AstraZeneca.

Det oplyser patienterstatningen til avisen.

Vitt er det kliniske navn for de blodpropper, som vaccinen fra AstraZeneca kan give.

Kvinden blev vaccineret i januar i forbindelse med sit arbejde. Efter få dage fik hun kraftig hovedpine og senere blodpropper i hjerne og lever. Mens hun var indlagt, blev hun diagnosticeret vitt.

»Kvinden mente, at hun har fået blodpropper af vaccinen. Det har vi givet hende ret i.«

»Man har konstateret vitt-syndromet og har anerkendt sagen, fordi det er et særligt sygdomsbillede, som er en sjælden og alvorlig bivirkning efter vaccination mod covid-19. Der er en klar årsagssammenhæng,« siger Karen-Inger Bast.

Patienterstatningen har foreløbig kun vurderet, om kvinden er berettiget til erstatning for svie og smerte. Det betyder, at hun har fået erstatning for sygedage. I 2021 er taksten 215 kroner om dagen.

Der er en egenbetaling på cirka 8.000 kroner, hvilket betyder, at kvinden indtil videre får lidt under 5.000 kroner udbetalt.

Men sagen er ikke slut. Da kvinden fik vaccinationen i forbindelse med sit arbejde, har hun anmeldt det som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhverssikring.

Hvis kvinden får varige mén som følge af skaden og ikke kan arbejde på fuld tid, kan hun få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, méngodtgørelse og erhvervsevnetab.

»Hvis hun har varige kognitive skader efter blodpropperne, kan der være tale om en stor erstatning på flere hundrede tusinde kroner i deres regi,« siger Karen-Inger Bast til Politiken.

Patienterstatningen har aktuelt 158 sager om bivirkninger efter coronavaccination.

/ritzau/