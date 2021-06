Pakkerejser, selvarrangerede rejser, kør selv-ferie. Eller måske en helt fjerde?

Udenrigsministeriet har efterhånden åbnet for flere destinationer, hvortil danskerne kan drage på sommerferie.

Dele af Spanien, Portugal og Italien samt rejser til hele Polen, Bulgarien og Malta er ikke længere frarådet. Og 26. juni forventes yderligere lempelser til øvrige destinationer i Europa.

Men er der ferietyper, der er mere sikre end andre? B.T. har allieret sig med Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver for miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk, der giver sit bud på den fleksible, nemme og vovede rejse i en tid, hvor corona stadig er iblandt os.

Jagter du en billig rejse? Her har du 4 tips Ole Stouby, administrerende direktør i travelmarket.dk, kommer her med fire bud på, hvordan du får fingrene i en billig rejse: 1. Vær fleksibel Jo mere fleksibel du er i forhold til dine rejsekriterier, jo større er din chance for at finde en billig rejse. Start derfor din søgning med at vælge flere afrejsedatoer samt alle afrejselufthavne og alle destinationer.

2. Hold øje med priserne

Priser på rejserne ændrer sig hele tiden – særligt i denne coronatid. Men hvis du vil undgå at sidde og søge hver dag, er det en god idé at få gratis prisovervågning med dine præferencer såsom afrejselufthavn, destination og afrejseuge. Så vil du dagligt få en mail med de billigste pakkerejser i markedet.





3. Specificeret eller uspecificeret rejse

Reglen er ganske enkel. Med en specificeret rejse ved du, hvad du får. Med en uspecificeret ved du det ikke. Har du fx en familie med børn, er det derfor bedst at vælge en specificeret rejse, og prisen er oftest ikke meget dyrere end en uspecificeret.

4. Når højsæsonen er i gang, så er vejret afgørende for priserne

Der er ikke nogen fast regel for, hvornår det er bedst at købe en afbudsrejse. Men meget afhænger af vejret, for når vejret er rigtig godt i Danmark, er priserne på a­fbudsrejser lave. Er vejret derimod køligt, eller er der regn og blæst, ja så stiger priserne. Det er udbud og efterspørgsel, der oftest bestemmer priserne.

Den fleksible – men mere besværlige

»Der vil jeg sige kør selv-ferie, hvor du selv bestemmer, om du tager afsted. Men det kræver, du er opmærksom på afbestillingsvilkår, rejseforsikring, rejsevejledning hos Udenrigsministeriet og lokale forhold undersøges via ambassaderne. Der er forskellige regler – også med karantæne – i forskellige lande.«

Ifølge Vibeke Myrtue Jensen handler det groft sagt om at finde en rejse, hvor man kan komme ud at rejse uden at tabe for mange penge vel at mærke.

»Hvis du nu køber en flybillet, og flyet letter, men du ikke ønsker at tage afsted, så taber du pengene på flybilletten.«

»Der kan man sige, at bilen kører ikke, hvis du ikke starter den. I forhold til overnatning handler det så om at finde noget, du kan komme ud af. Det finder du ud af ved at læse afbestillingsvilkårene. Så kør selv-ferien er fleksibel, men det kræver omvendt også mere tid at bestille.«

Pristjek: De billigste rejser lige nu B.T. har allieret sig med travelmarket.dk, der herunder kommer med dugfriske pristjek på forskellige rejsedestinationer. Rejser fra København Fra København til Spanien: 2.650 kroner Fra København til Grækenland: 1.745 kroner Fra København til Tyrkiet: 1.398 kroner Fra København til Spanien: 2.188 kroner Rejser fra Billund Fra Billund til Spanien: 2.190 kroner Fra Billund til Grækeland: 2.055 kroner Fra Billund til Malta: 2.225 kroner Fra Billund til Tyrkiet: 1.498 kroner Priserne inkluderer fly og hotel i otte dage i skolernes sommerferie. Priserne er fundet på travelmarket.dk 3. juni 2021.

Den nemme – men mindre komplicerede

»Det vil være pakkerejsen. Vi anbefaler, at man bestiller gennem et dansk bureau, der er medlem af Rejsegarantifonden, for så er du sikret i forhold til konkurs.«

»Hvis du bestiller en pakkerejse, hvor landet er orange – og landet forbliver orange – så får du som udgangspunkt også pengene retur, da rejsen vil blive aflyst.«

En anden fordel ved pakkerejser er også, at de ofte tilbyder en coronagaranti. Men også her skal man være vaks, mener Vibeke Myrtue Jensen.

»Spørgsmålet er, om de overhovedet er fleksible eller giver dig flere rettigheder, end du i forvejen har. Hvis du kan ombooke 60 dage inden ferien, så hjælper det ikke meget, hvis man er nødt til at aflyse en uge før. Her skal man også sætte sig ind i afbestillingsvilkårene.«

»Hvis du ikke har lyst til at tage af sted på ferien alligevel, men rejsevejledningerne ikke fraråder destinationen, så kan du komme til at hænge på et større beløb til bureauet, hvis du selv afbestiller.«

Den vovede

»Det er de selvarrangerede flyrejser. Det, der gør den lidt mere vovede, er flybilletten. Hvis du ikke har lyst til at tage afsted, så kan du tabe penge på flybilletten. Der er ikke nogen fortrydelsesret. Heller ikke selvom rejsevejledninger fraråder destinationen.«

»Vi anbefaler at kigge efter fleksible flybilletter, der kan ombookes. Vi anbefaler også, at man køber billetter gennem flyselskaber i stedet for mellemhandler. Vi har oplevet, at folk kan blive kastebold mellem selskaber og mellemhandler.«

»Og igen, ligesom den fleksible, skal du være opmærksom på afbestillingsvilkår, hvis du er nødt til at aflyse ophold.«

Vibeke Myrtue Jensen påpeger desuden, at der er en fælles punkt, man skal have styr på. Rejseforsikringen.

»Vi får mange spørgsmål om, hvordan man er stillet, hvis man får en falsk positiv test før afrejse, hvis jeg selv eller en, jeg rejser med, får corona? Det er individuelt, så du skal sørge for at tjekke med dit forsikringsselskab. Vi anbefaler altid, at man benytter pcr-test i stedet for kviktest, der kan give falske svar,« lyder det afsluttende fra Vibeke Myrtue Jensen.