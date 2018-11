Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Den elektriske stol er igen i brug som henrettelsesmetode

Før første gang i fem år er den elektriske stol taget i brug i forbindelse med en henrettelse i USA. Myndighederne i delstaten Tennessee havde besluttet at eksekvere dødsdommen over den 63-årige Edmund Zagorski ved at sende strøm gennem hans krop. Henrettelsen blev eksekveret torsdag klokken 19.26 lokal tid i et fængsel i Nashville.



Amnesty: Iran optrapper forfølgelse af arabere omkring Ahwaz

Det iranske styre har de seneste uger anholdt hundredvis af personer fra det ahwazi-arabiske mindretal i Khuzestan-provinsen i det vestlige Iran. Det skriver Amnesty International i en pressemeddelelse natten til fredag.

Foto: ERIC FEFERBERG

Trump vil afvise asyl ved ulovlig indrejse

Den karavane af migranter, som er på vej fra Mellemamerika op gennem Mexico og for manges vedkommende med kurs mod USA, er ikke 'legitime asylansøgere', mener USA's præsident, Donald Trump. Han vil fremlægge en asylplan, der indebærer, at man ikke kan få lov til at søge asyl, hvis man ikke er indrejst på lovlig vis.

Foto: JOHN MOORE

Dommer bag fængsling af Lula bliver Brasiliens justitsminister

En brasiliansk antikorruptionsdommer, der bidrog til Jair Bolsonaros valgsejr ved at fængsle hans største rival, bliver ny justitsminister i Brasilien under den nye, højreorienterede præsident. Det oplyser dommer Sergio Moro selv i en erklæring, der blev offentliggjort af brasilianske medier torsdag.

Sergio Moro bliver Brasiliens nye præsident. Foto: MAURO PIMENTEL

Dansk-kurder anholdt i Istanbul for at støtte PKK

En dansk-kurdisk mand er onsdag blevet anholdt i Tyrkiet. Det rapporterer flere tyrkiske medier, blandt andet avisen Milliyet, skriver det dansk-kurdiske medie Jiyan.dk. De tyrkiske myndigheder skal have sigtet manden for at stå bag finansiel støtte til det militante kurdiske arbejderparti PKK.

Apples salgsprognose skuffer og giver aktien et dyk

Det amerikanske teknologiselskab Apple leverede med 14,1 milliarder dollar et bedre resultat på bundlinjen i fjerde kvartal end forventet. Men antallet af solgte iPhones i perioden skuffede. Og ligeså ligger salgsprognosen for det igangværende første kvartal under forventningerne.

Foto: Richard Drew

Regeringen venter at kun 25 flygtninge vil hæve bonus

Et fåtal af flygtninge vil tage imod penge for til gengæld at udskyde retten til at hente deres familie til Danmark. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten blandt andet på baggrund af et internt notat i regeringen, der danner grundlag for forhandlinger med Dansk Folkeparti.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Jagten på den formodede bedrager Britta Nielsen er gået ind i en ny fase. En mand, der er sigtet for groft hæleri, er blevet anholdt i en lufthavn i Johannesburg, da han angiveligt har fået del i pengene.

Berlingske

Tre storbanker, en pensionskasse og et førende dansk advokathus bliver nu undersøgt for, hvilken rolle de kan have spillet i den store skandale om ulovlig udbytteskat.

B.T.

Kristian Thulesen Dahl (DF) er klar til at give dispensation og dermed opholdstilladelse til børn fra dansk-udenlandske familier, hvis børnene er blevet eller står til at blive udvist på urimeligt grundlag.

Børsen

Danske Banks midlertidige topchef, Jesper Nielsen, glæder sig over vækst i de "grundlæggende bankforretninger". Banken giver trods verserende hvidvasksag blandt andet Nordea smæk på flere parametre.

Ekstra Bladet

Manden, der er blevet anholdt i sagen om millionsvindel mod Socialstyrelsen, rejste ind og ud af Sydafrika og havde fem sydafrikanske selskaber. Han havde en hovedrolle i at bruge pengene, mener bagmandspolitiet.

Finans

Det er ikke kun Danske Bank og selskabets aktiekurs, der får skrammer af hvidvaskskandalen. Sagen har alvorlige konsekvenser for hele Danmark. Sådan lyder det fra EU's retskommissær, Vera Jourová.

Information

Til det amerikanske midtvejsvalg på tirsdag står Republikanerne til at bevare flertallet i Senatet. Demokraterne formodes til gengæld at overtage Repræsentanternes Hus.

Jyllands-Posten

Regeringen og DF har genoptaget forhandlinger om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Blandt andet skal flygtninge få en kontant ydelse mod at udskyde at hente familie til Danmark.

Kristeligt Dagblad

Der kan blive færre på kirkebænkene end normalt, når landets kirker holder allehelgen-gudstjeneste på søndag. For en ny persondatalov får flere kirker til at droppe at sende invitation ud til efterladte.

Politiken

Et politisk flertal vil ændre loven, så embedsmænd kan afhøres i problemsager. Justitsministeren frygter, at det bliver enden på det politisk neutrale embedsværk.

