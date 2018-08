Da 29-årige Louise Lund Nilsson for fire år siden arbejde i Netto i Hørsholm, havde hun en helt speciel kunde.

Da Keld, som kunden hed, for fire år siden døde efter en lang periode med sygdom, havde han et helt specielt ønske: Louise skulle bære ham ud af kirken.

»Det startede med, at Keld kom forbi en dag. Han så lidt ked af det ud, og jeg spurgte ham, om han var okay. Så sagde han, at han egentligt bare gerne ville have et kram. Han havde det ikke godt og følte sig lidt ensom,« fortæller Louise Lund Nilsson til B.T.

Keld var lidt gnaven og sær, men det valgte Louise at se gennem fingre med. Hun ville gerne give ham et kram, og den ældre mand begyndte at komme hver dag cirka klokken 10.

»Nogle gange skulle han slet ikke købe noget, og andre gange kom jeg ud til ham i køen. Han købte næsten altid lakrids og cigaretter. Han elskede Piratos,« fortæller hun og griner lidt.

Sammen med et kram fik Louise og Keld sig altid en lille snak. De talte om lødt og fast. Keld fortalte ofte Louise, hvad han syntes om hendes hår - han vidste, hun interesserede sig for hår og kosmetik.

»Keld kunne bedst lide, når jeg havde håret sat op. Hvis jeg en dag havde det nede, så sagde han: 'Kan du så få det hår op.' Så nogle gange satte jeg med vilje håret op, nu når han bedst kunne lide det,« siger Louise, der i dag arbejder i et Meny-supermarked i Hørsholm.

Kelds sidste ønske

En dag kom Keld ikke - og heller ikke den næste. Louise begyndte at blive nervøs. Hun gik ud af butikken og kiggede efter ham, men Keld var ikke til at finde. Da der var gået tre dage, kom Kelds søn ind i butikken.

»Han fortalte at Keld var død, og at Keld havde haft et sidste ønske: At jeg skulle bære hans kiste,« siger Louise Lund Nilsson, der bliver rørt, når hun taler om det.

Selvom det er fire år siden, påvirker det hende stadig. Louise Lund Nilsson har derfor ikke lyst til at tale for meget om begravelsen, men hun fortæller, at præsten nævnte hende i sin tale til Keld.

»Præsten sagde, at jeg havde betydet meget for Keld, og at jeg var en af de eneste, der accepterede ham, for den han var,« siger hun.

Keld betød også meget for Louise. Han fortalte hende engang, at hun var den datter, han aldrig havde haft.

»Jeg savner ham,« siger hun.

Louise på landsdækkende tv

Søndag var Louise i TV 2s 'Go’ morgen Danmark' for at fortælle historien om Keld, og for at minde danskerne om hvor langt man egentlig kommer med venlighed og et smil.

Husker du at smile til kassemedarbejderen, når du handler ind?

Det har været overvældende for hende, hvor mange der har været interesseret i historien om hende og Keld. Hun har kun fået positive reaktioner.

Hvad tror du, Keld ville sige til, at du var på landsdækkende tv og fortalte historien om ham?

»Han ville elske det - det er jeg helt sikker på. Han ville være meget stolt af mig.«