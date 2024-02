Anders Kærgaard, den tidligere efterretningsofficer og whistleblower, er død.

Det oplyser hans kone i et opslag på Facebook.

Tilbage i 2012 stod Anders Kærgaard frem og berettede om overgreb mod civile i Irak i 2004.

Det var beretninger, han fortalte flere medier om.

Kærgaard fremførte blandt andet beviser, der viste, at irakiske sikkerhedsstyrker mishandlede civile på den danskledede Operation Green Desert.

Noget, som danske soldater havde observeret.

Blandt andet fremførte han en video, hvor man kunne se, at danske soldater undlod at gribe ind, mens de civile fanger blev slået og sparket. Han fremlagde videoen, efter at han ifølge eget udsagn forgæves forsøgte at gøre Forsvarskommandoen opmærksom på disse.

Der blev dog aldrig rejst sigtelse mod nogen af de involverede parter.

Anders Kærgaard modtog en række priser for at stå frem, blandt andet Menneskerettighedsprisen i 2015, skriver Veron, whistleblowerorganisationen i Danmark.