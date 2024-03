Anders Kærgaard har fået menneskerettighedspris og stiftet en ngo for whistleblowere, siden han forlod hæren.

Den tidligere efterretningsofficer og whistleblower Anders Kærgaard, der er født i 1972, er død.

Det skriver hans kone i et opslag på det sociale medie Facebook ifølge TV 2.

I 2012 stod den tidligere efterretningsofficer frem og fortalte flere medier om overgreb mod civile i Irak i 2004.

Kærgaard fortalte i 2012, hvordan danske soldater under Operation Green Desert i Irak i 2004 observerede, hvordan irakiske civile blev slået og sparket af de irakiske sikkerhedsstyrker uden at gribe ind.

Han fremlagde en videooptagelse af hændelsen, efter at han ifølge eget udsagn forgæves forsøgte at gøre Forsvarskommandoen opmærksom på videoerne.

Anders Kærgaard endte med at blive idømt dagbøder, fordi han ikke ville dele identiteten på sin kilde til videooptagelserne med Forsvarets Auditørkorps.

I alt 23 irakere sagsøgte den danske stat for den behandling, som de blev udsat for, mens de var i irakisk varetægt.

I maj sidste år afgjorde Højesteret, at Forsvarsministeriet ikke var ansvarlig for mishandlingen af irakerne.

I afgørelsen lød det, at de danske soldater, der deltog i Operation Green Desert, ikke havde konkret eller aktuel grund til at tro, at fangerne ville blive udsat for overgreb i irakisk varetægt.

I oktober sidste år skrev Politiken, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg skal se på sagen, efter at de involverede har klaget over Højesterets dom.

Anders Kærgaard forlod hæren efter sin udstationering i Irak.

I 2015 fik han Menneskerettighedsprisen, der uddeles af Institut for Menneskerettigheder, for at have stået frem.

Ifølge Den Store Danske har Kærgaard siden været med til at stifte Koldkrigsmuseum Stevnsfort under Østsjællands Museum.

Anders Kærgaard var også med til at stifte ngo'en Veron, som er en organisation, der tilbyder hjælp, støtte og rådgivning til kommende whistleblowere.

