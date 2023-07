Der er blevet længere mellem ord som "bra", 'kødde' og 'dritkul' på de danske hoteller og turistattraktioner rundt om i landet.

De norske turister svigter nemlig Danmark og besøger os ikke i nær så høj grad som tidligere, skriver dr.dk.

Det skyldes ifølge tv-stationen, at den danske krone er blevet dyrere for nordmændene.

I dag svarer én norsk krone til 0,64 danske kroner.

Derfor er det blevet dyrere at være norsk turist i Danmark.

"Det er generelt blevet dyrere for nordmændene at rejse ud, og det kan vi fornemme på antallet af turister," siger Flemming Bruhn, der er direktør for blandt andet det norske marked hos VisitDenmark til dr.dk.

Og det er en skam, mener han.

De norske turister er ifølge direktøren "et dejligt folkefærd,' der er nemme at tale med, og så bruger de mange penge, når de er på ferie.