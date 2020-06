Mens nabolande får flere togrejsende, får Danmark færre. Det skyldes den danske jernbanes dårlige stand.

Den danske jernbane er så nedslidt, at det har konsekvenser for antallet af togrejsende.

Det skriver Jyllands-Posten.

Den danske jernbane er i så dårlig stand, at der ifølge Transportministeriet i dag ikke er et attraktivt, moderne togtilbud, der kan konkurrere med bilen.

Ifølge ministeriets "Serviceeftersyn af jernbanen" er der ikke investeret i en modernisering af jernbanen i tide, ligesom fejlkøbet af IC4-togene har bragt jernbanen i knæ.

Både Venstre og SF kræver handling nu, mens transportprofessor Mogens Fosgerau mener, at problemet måske i virkeligheden er, at politikerne blander sig for meget.

Lande som Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien har de seneste ti år fået 20-30 procent flere togrejsende, mens Danmark har fået færre.

Ifølge et svar fra transportminister Benny Engelbrecht (S) til Venstres Kristian Pihl Lorentzen er der siden 2009 brugt 132 milliarder kroner på jernbanen. Alligevel har jernbanen mistet passagerer.

- Det virker som om, vi har hældt penge ned i et sort hul. Serviceeftersynet viser, at der er noget helt galt.

- Derfor skal vi have lavet en større kulegravning af, hvor pengene forsvinder hen, siger Kristian Pihl Lorentzen til Jyllands-Posten.

Han vil onsdag i Folketinget vil stille en række spørgsmål til transportministeren.

Transportministeren erkender problemerne, men tror på, at tingene nu er vendt.

- Udgangspunktet er skidt, men nu tyder det på, at etableringen af nye signaler, elektrificeringen og indkøb af nye eltog er i god gænge.

- Og så tror jeg på, at vi kan begrave stridsøksen og sammen få lavet en aftale om investering i ny infrastruktur i blandt andet jernbanen, siger Benny Engelbrecht til Jyllands-Posten.

/ritzau/