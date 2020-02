Den danske opdagelsesrejsende Jens Bjerre er død i en alder af 98 år. Han sov stille ind 17. februar.

Det bekræfter formanden for Eventyrernes Klub, Bjørn Harvig.

»Han har fået alt ud af livet og mere til,« siger han.

»Jeg er taknemmelig og stolt over at have kendt ham. Han var enestående og et stort forbillede for mig.«

Det liv, som Jens Bjerre har levet, vil for mange lyde som taget ud af en bog.

BLÅ BOG: Jens Bjerre blev født i 1921 i Maribo. Han voksede op i Skive og blev uddannet som journalist. Han arbejdede som politisk redaktør på Aftenbladet i en årrække og var også aktiv som modstandsmand under 2. verdenskrig. Siden 1948 var han medlem af Eventyrernes Klub. Han optog 15 film fra flere af sine eventyr, hvor han dokumenterede naturfolks ritualer og levevis. Jens Bjerre har udgivet fem bøger om sine rejser. Hans seneste var erindringsbogen 'Forsvundne Verdner' fra 2005.

Han jagtede eventyr i hele verden, hvor han dokumenterede alt fra tabte ritualer til buskmænd og kannibaler.

Som den første i verden filmede og dokumenterede han San-folket i Kalahari-ørkenen i Afrika.

Under besættelsen var han aktiv i modstandsgruppen BOPA og har senere hen været både journalist, forfatter og filmmand.

Arkivbillede af Jens Bjerre på Ekspedition.

I et interview med B.T. fortalte Jens Bjerre i 2016 om mange af sine eventyr.

Han var blandt andet den første hvide mand, som har boet og filmet kannibalerne på Ny Guinea. Med hjem fra sin rejse havde han en kølle.

»Blodet er vasket af, men du kan fandme tro, den har slået mange ihjel,« fortalte han.

Formanden for Eventyrernes Klub, Bjørn Harvig, fortæller, at Jens Bjerre har været medlem i 72 år. En bedrift, der i sig selv er forbløffende.

»Han har været en vigtig mand for os danske eventyrer, men han har også været en kæmpe inspiration for alle generationer,« siger han.

»Jens Bjerre kom hjem fra sine eventyr og fortalte os om en verden derude, som vi intet kendte til før.«

Dengang den legendariske eventyrer fyldte 95 år, fortalte han B.T., hvad det var, der drev ham ud på farlige rejser til uudforskede steder.

»Det er nysgerrigheden, som driver det hele. Og den holder man kun i live, ved at opsøge de steder, som man ikke har kendskab til. Og finde ud af, hvordan den verden ser ud,« forklarede han.

GLOBETROTTER JENS BJERRE.

På mange af sine rejser havde Jens Bjerre et kamera i hånden for at tage de mange indtryk og oplevelser med hjem til os danskere, der sjældent havde set lignende før.

Personligt var det dog alt det, som kameralinsen ikke fangende, som fyldte mest hos ham.

»Det, som gjorde størst indtryk på mig, var noget, som jeg ikke kunne tage billeder af – det var den indsigt, jeg fik i de primitive urfolks åndelige verden,« sagde Jens Bjerre i 2016.

