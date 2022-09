Lyt til artiklen

Den Blå Planet på Amager er hårdt ramt af energikrisen.

'I mandags modtog vi her på Den Blå Planet en elregning på 2 millioner kroner for august måned. Til sammenligning fik vi i august 2020 en regning på 600.000 kr. Det er alligevel lidt af en forskel,' skriver Nordeuorpas største akvarium på Facebook fredag aften.

Hos Den Blå Planet er ledelsen da også i vildrede om, hvor pengene skal komme fra til den store regning.

'Vi ved helt ærligt ikke, hvordan vi skal få pengene til at betale den regning,' skriver Den Blå Planet.

Mens mange danskere opfordres til at holde igen med strømmen, og regeringen har meldt ud, at temperaturen i de fleste offentlige bygninger maksimalt må være 19 grader, så kan Den Blå Planet ikke bare gøre vandet koldere.

'Vi kan af gode grunde ikke skrue ned for temperaturen, for vi går aldrig på kompromis med dyrenes velfærd,' slutter Den Blå Planet indlægget på Facebook.

I forvejen er Den Blå Planet presset økonomisk af coronakrisen, og af ikke at kunne bruge vand fra Øresund på grund af risiko for forurening fra udgravningen til den kunstige ø Lynetteholmen.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at coronakrisen har været rigtig hård for os. Vi lever i høj grad af internationale turister, så vi er meget hårdt ramt økonomisk. Derfor er det selvfølgelig ikke sjovt på den måde at få ekstra udgifter. Men det vælger vi at gøre, fordi det er så afgørende for os at tage hensyn til dyrene,« sagde aquariets direktør Jon Diderichsen tidligere i år til B.T.