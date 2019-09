Den amerikanske ambassade i Danmark har udsendt en sikkerhedsalarm, hvor de beder amerikanere, der skal besøge Københavnsområdet, om at tænke sig om en ekstra gang.

Sikkerhedsalarmen er udsendt som følge af forhøjet mængde pistolvold eller ‘gun violence’ i områderne Nørrebro, Ishøj og Hundige.

I sikkerhedsalarmen fortæller den amerikanske ambassade desuden om Politiets indføring af visitationszoner.

Disse gælder gælder fra den 16. september til 30. september og er indført efter en række episoder om bandegrupperinger.

Den amerikanske ambassade opfordrer besøgende til at ‘holde lav profil’ og ‘undgå at modsætte sig fysisk ved forsøg på røveri’.

Derudover skriver de, at besøgende skal ‘udvise forsigtighed, når de færdes i byen om natten’ samt at ‘genoverveje dine personlige sikkerhedsplaner’.

Københavns Politi skriver, at formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.

Visitationszonerne er indført i politikredsene: Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi samt hos Midt- og Vestsjællands Politi.