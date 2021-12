Under onsdagens pressemøde blev det klart for alle, at danskerne kan se frem til en julefrokostsæson, der bliver noget mere nedtonet, end man ellers kender den.

Endnu en gang skal vi vinke farvel til dansegulv, diskolys og dyre drinks. I dag lukker nattelivet ned.

Derfor var der festlig stemning i Odenses gader natten til fredag, hvor den sidste chance for at feste igennem til den lyse morgen bød sig.

Ifølge Fyns Politi har nattens strabadser dog ikke voldt problemer - tværtimod.

»Der har ikke været noget graverende, der var ro på,« fortæller vagtchefen til B.T. og understreger, at de i politikredsen er glade og tilfredse med aftenens fremskreden.

Hvor længe, vi skal undvære nattelivet, vides endnu ikke.

Det var da ikke kun byturene, der stod for skud på onsdagens pressemøde.

Blandt andet forbydes salg af alkohol efter midnat og så skal koncertsteder, der har mere end 50 stående publikummer, ligeledes lukkes ned.

Det var en melding, der ærgrede Morten Østlund, der leder spillestedet Posten.

»Jeg havde virkelig ikke forventet, det ville ske igen,« lød det fra ham i kølvandet på onsdagens pressemøde.