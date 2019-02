Friskolemanden og rytmeguruen Leif Falk er død. Han var gudfar til en lang række musikalske talenter på 1980´ernes aarhusianske musikscene

Manden bag utallige aarhusianske stjerner Leif Falk er død tirsdag den 19. februar.

Det oplyser hans søn Mek Pek på Facebook.

- I dag tirsdag døde vores elskede far, farfar, morfar og oldefar. Han har levet med Parkinson de sidste 14 år og alligevel haft store oplevelser og glædesstunder med familie og venner, skriver musikeren på sin Facebookside.

- Han vil blive husket som et kærligt, skørt, elskeligt, vanvittigt, autentisk, ærligt, provokerende, fascinerende, spontant, musikalsk nærværende, legende og lærende menneske.

Leif Falk var musiklærer for en lang række af 1980´ernes aarhusianske musiksucceser på Aarhus Friskole.

Bandmedlemmer fra Mek Pek Partyband, Tøsedrengene, Shit og Chanel og Gnags har alle fået deres tidlige musikalske uddannelse af Leif Falk, da de trådte deres barnesko på Aarhus Friskole.

- Samtidig med at man skulle lære klokken og tabellerne, så skulle man også lige lære en calypso, husker Leif Falks søn Mek Pek, der selv var elev på skolen i et tidligere interview med TV2 ØSTJYLLAND.

I 1970´erne var Anne Dorte Michelsen elev på friskolen.

- Jeg oplevede en utrolig glæde ved at synge og spille musik, når jeg kom i skole hver eneste dag, har Anne Dorthe Michelsen tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND om sin tid under Leif Falk. Hun fik sit gennembrud på den danske rockscene, da hun i 1981 kom frem som forsanger i Tøsedrengene.

En musikalsk mission

Leif Falk begyndte på Aarhus Friskole i 1965, da han med sin kone Ivalo Falk rejste til byen som nyuddannet lærer.

Her havde han som musiklærer en mission.

- Man anså 95 procent af den danske befolkning for at være umusikalske. Der var fem procent, man kunne bruge til noget. Det var jeg nødt til at lave om, sådan at der kun var fem procent, der ikke kunne rytme eller var tonedøve, sagde Leif Falk i 2007 i et interview med TV2 ØSTJYLLAND.

Og missionen lykkedes til dels. I hvert fald er en bemærkelsesværdig stor del af eleverne, der blev undervist af Leif Falk på Aarhus Friskole siden dukket op på den danske musikscene.

Det fantastiske ved Leif Falks måde at undervise på, var ifølge Astrid Elbek, tidligere pianist i Shit og Chanel, at han fik børnene til at føle sig som musikere.

- Faktisk den dag, hvor jeg trådte ind af døren på skolen, var der et opslag, hvor der stod, at man skulle gå op og snakke med Leif, hvis man ville lære at spille klaver. Han blev min første musiklærer og det var han virkelig god til. En meget usædvanlig og meget fantastisk musiklærer, husker Astrid Elbek i et tidligere interview.

- Det geniale ved Leifs måde at gøre det her på, var at han fik eleven til at komponere og improvisere med det samme. Han gjorde det med virkemidler, der var så enkle at det var lige til at gå til. man følte sig som musiker uden at kunne noget. Det var med alle. Han kunne få rigtig mange børn til at føle sig som musikere.

Krydsede veje med Rolling Stones

Leif Falk kom til verden i 1940 i København og flyttede som 15-årig til Randers. Som teenager i 1950´ erne var det jazzmusikken, der trak og for den unge Leif Falk gav det status at være københavner i Randers.

- Hvis du er fra København, så kan du også spille trommer, sagde de. Det var ligesom at være neger på Strøget dengang, husker Leif Falk i et tidligere interview med TV2 ØSTJYLLAND.

Han kom til at spille trommer i et jazzband, der hed Safari Jazz, mens han læste til lærer. På et tidspunkt skulle Leif Falk i praktik i Nordjylland og hans afløser i Safari Jazz, blev en ung englænder ved navn Charles Watts.

Opmærksomme læsere vil måske her bemærke noget bekendt ved navnet og det er ganske rigtigt. Selvsamme Charles Watts blev i sommeren 1962 trommeslager i The Rolling Stones. Leif Falk overtog derefter Watts´ plads i bandet.

I nyere tid er Leif Falks navn blevet nævnt i forbindelse med navne som Hugo Helmig og Karl William og i sommeren 2017 blev der på Bispetorv i Aarhus holdt en velbesøgt hyldestkoncert til den nu afdøde rytmeguru.

Flere hunderede hujede og klappede, da den aldrende Leif Falk blev bedt om at rejse sig fra tilhørerpladserne. Nu er han ikke længere.

Leif Falk blev 78 år.