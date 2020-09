Klimaaktivister har limet sig fast til Danske Banks Finanscenter i København.

Det sker som led i en demonstration arrangeret af den klimaaktivistiske bevægelse Extinction Rebellion.

Aktivisterne har limet sig fast til hovedindgangen ved Danske Bank med det formål at blokere for adgang til banken.

»Danske Bank's investeringer er med til at forårsage voldsomme krænkelser af menneskerettigheder bl.a. som det ses med tvangsfjernelse og drab af civile i forbindelse med gasudvinding i udviklingslande og i salg af våben til f.eks. konflikten i Yemen.«

Sådan skriver aktivisterne på Extinction Rebellions Facebook-side.

Det er anden dag i streg, at Extinction Rebellion demonstrerer på Kongens Nytorv i indre København, hvor Danske Banks Finanscenter også ligger.

Onsdag blokerede hundredvis af klimaaktivister alle veje ved Kongens Nytorv, hvilket lammede trafikken fuldstændig.

Extinction Rebellion beskriver sig selv som »en voksende folkebevægelse af almindelige borgere samlet omkring et åbent oprør mod den danske regering, for at beskytte livet på jorden.«

Demonstranter fra Extinction Rebellion limer sig fast på Danske Banks Finanscenter i København torsdag den 17. september 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Demonstranter fra Extinction Rebellion limer sig fast på Danske Banks Finanscenter i København torsdag den 17. september 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Bevægelsen har annonceret, at de vil spærre for trafikken på Kongens Nytorv i sammenlagt fem dage.

En demonstration, der altså begyndte onsdag.

På demonstrationens første dag blev der ifølge TV 2 Lorry anholdt en person, mens 18 er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Flere kendte personligheder har også meldt ud, at de deltager i oprøret - herunder musikerne Raske Penge og Jokeren.