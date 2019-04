Lørdag samles op mod 30.000 forældre på gaderne i 57 byer over hele landet for at demonstrere for minimumsnomeringer i landets vuggestuer og børnehaver.

B.T. er med fra starten på Frederiksberg, hvor en fordemonstration begynder.

»Frederiksberg Rådhus er fyldt med mennesker, og folk begynder at marchere mod Frederiksberg Alle. Der er også masser af børn og barnevogne overalt, og 'minimumsnomeringer' bliver råbt i kor,« fortæller B.T.'s medarbejder på stedet.

Fra Frederiksberg Rådhus vil de forsamlede bevæge sig mod Christiansborg, hvor dagen kulminerer.

Der vil på vejen være masser af forældre med børnene på armene, skilte i hænderne og med slagord og -sange.

Demonstrationerne sker for at tvinge politikerne til at vedtage minimumsnomeringer.

Mere konkret betyder det, at demonstranterne ønsker maks tre børn pr. voksen i vuggestuerne og maks seks børn pr. voksen i børnehaverne.

B.T. har talt med en af de demonstrerende, Jacqueline Bjørneskal, som er mor til to.

Jacqueline Bjørneskal med sine to børn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jacqueline Bjørneskal med sine to børn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi er her, fordi vi synes, det er rigtigt vigtigt, der kommer flere pædagoger i daginstitutionerne. Vi har et skilt, hvor der står, at der skal komme mere tid til vores datter,« siger hun.

Hvad med alle de andre ting, vi kunne bruge penge på?

»Ja, altså jeg synes ikke, vi skal spare, men vi kunne droppe skattelettelser. Jeg hørte også lige, at der var sat en masse penge af til at forske i dialekter og at tale dansk, og der mener jeg, at det her skal prioriteres højest.«

Jacqueline Bjørneskal oplever selv, hvordan pædagogerne er presset i institutionerne.

»Især i ydertimerne kan vi godt mærke, at der kan komme til at mangle nogen voksne. Vi har en rigtig god institution, men der er stadig tit kø til bleskift og børn, der har brug for at få læst en historie, men det kan de ikke.«