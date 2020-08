Myndighederne skal trække deres anbefaling om brug af mundbind i den kollektive trafik tilbage.

Så klart vil budskabet være, når der torsdag eftermiddag vil blive demonstreret mod mundbind på Rådhuspladsen i København.

»Vi tænker, at det er et voldsomt indgreb, at vi nu skal til at gå med masker. Det er ikke noget, vi er vant til. For nogle år siden blev der indført et maskeforbud, hvorfor skal vi så pludselig gå rundt med mundbind,« spørger arrangøren af demonstrationen, Lene Bang.

Hun håber, at hun med torsdagens demonstration kan få myndighederne til at trække anbefalingen tilbage.

»Og så håber jeg, at de erkender, at det, de har anbefalet, er forkert,« siger Lene Bang.

Derfor vil Lene Bang og hendes meddemonstranter gå mod Sundhedsstyrelsen på Islands Brygge, hvor man lige nu arbejder på at få stablet et møde på benene med relevante personer.

Hvis brugen af mundbind kan begrænse smitten og dermed redde menneskeliv, er det så så skidt?

»Nej, for du redder ikke menneskeliv, du gør dig selv syg,« siger hun og tilføjer, at hun i øvrigt ikke er ansvarlig for andre folks helbred.

Men der er jo folk, som dør af corona?

»Jo, men folk dør også af for lidt motion, for meget alkohol eller for meget cigaretrygning. Jeg synes, at det er sindssygt grænseoverskridende, at det bliver forlangt, at vi skal have sådan noget på.«

Det bliver jo ikke forlangt, men anbefalet?

»Vi er på vej ned ad en glidebane. Du siger, at det bliver anbefalet, men i lufthavnen er det allerede et krav. Det kan hurtigt blive et krav i det offentlige også,« siger Lene Bang, der samtidig håber, at demonstrationen altså kan medvirke til, at det ikke bliver et krav til danskerne at gå med mundbind.

Kan blive syg af maskerne

Ifølge Lene Bang er der også den konsekvens, at man kan blive syg af at gå med maskerne.

»Det er jo ikke meningen, at vi skal ånde den luft ind, som vi lige har åndet ud. Det er forurenet luft, og du risikerer at få vand i lungerne og blive meget syg,« fortæller hun.

Men ifølge overlæge ved Statens Serum Institut Brian Kristensen er det ikke noget, man skal frygte, hvis man holder sig til de mundbind, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

»De er designet sådan, at der er fri passage af gasser – altså luft. Det vil sige, at de strengt taget ikke har nogen påvirkning af iltindholdet. Der findes typer af mundbind, som gør det, men de masker, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, påvirker overhovedet ikke noget,« siger han.

Brian Kristensen kan dog godt forstå, at man kan føle ubehag, når man tager et mundbind på, hvis ikke man er vant til at gå med det.

»Det kan være den her fornemmelse af, at man ikke trækker vejret så frit, men det har ikke noget at gøre med, om man får ilt nok,« siger han videre.

Brian Kristensen bakkes op af praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin Anders Beich, som ligeledes afviser, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med at gå med mundbind.

»Man skal bruge dem rigtigt og sørge for, at man har rene hænder, når man tager dem på, og ikke fedte rundt med dem. At der skulle være noget sundhedsskadeligt ved brugen af dem, kan jeg ikke se noget belæg for,« siger han.

Lene Bang ved ikke, hvor mange der kommer til at deltage i demonstrationen, men på Facebook har knap 70 meddelt, at de deltager.