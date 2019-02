Onsdag vil over 100 lokale i Kalvehave demonstrere mod regeringens planer om at bygge et udrejsecenter for kriminelle asylansøgere på øen Lindholm.

Klokken 11.30 vil Udlændinge- og Integrationsudvalget besøge byen, hvorfra færgen til øen sejler fra. Det er i den anledning, at de lokale beboere vil vise deres modstand mod, at kriminelle asylansøgere skal flytte ud på øen.

B.T. er til stede under hele demonstrationen og vil løbende opdatere, hvordan den udvikler sig.

Demonstranter har samlet sig i den gule stald ved Kalvehave Havn, hvor de varmer op med hammond orgelmusik. De fleste er pæne, ældre mennesker, der ikke normalt demonstrerer.

Karen Lise Larsen fra Gl. Kalvehave har ikke demonstreret siden Ritt Bjerregaard var undervisningsminister.

»Jeg synes, det er udansk med en fangeø,« siger hun og tilføjer:

»Desuden er det alt for dyrt.«

Beboerne i Kalvehave har fra starten vist stor modstand mod det nye udrejsecenter, som blandt andet bliver bygget for at aflaste udrejsecenteret Kærshovedgård, som B.T. dækkede i efteråret.

»Det er hul i hovedet at bruge så mange penge på det. Og så kun en færge som transport. Vanvittigt,« siger en anden fremmødt beboer, Bent Olsen.

