Flere tusinde danskere har besluttet at benytte mandag til at demonstrere mod Donald Trump. Det kan følges i livevideoen øverst i artiklen.

Det var planlagt, at den amerikanske præsident skulle have ankommet til Danmark i dag

Det blev dog aflyst, da Mette Frederiksen afviste at forhandle med Donald Trump om at sælge Grønland.

Alligevel holder det dog ikke danske demonstranter fra at gå på gaden for at demonstrere mod den kontroversielle præsident.

»Der er fem anmeldte demonstrationer i dag i København,« siger Rasmus Agerskov Schultz, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, til B.T.

»Den ene er på vej fra Blågårds Plads på Nørrebro lige nu til den amerikanske ambassade,« forklarer han.

Vicepolitiinspektøren forklarer, at politiet er med for at sikre sig, at folk kan ytre sig i fred og ro.

Det er planen, at flere demonstrationer slår sig sammen.