»Retfærdighed for Yamma – lad Yamma være det sidste offer for psykiatrien.«

Det er navnet på den demonstration, der lige nu udspiller sig foran bostedet Ørbækskilde i Fårevejle.

Her er omkring 50 personer samlet i en demonstration til ære for den 29-årige Yamma Ahamadzai, der på brutal vis blev stukket ned på sin arbejdsplads, bostedet Ørbækskilde i Fårevejle, 30. december, hvor han arbejdede som vikar.

De fremmødte er kommet med tydelige budskaber. Systemet har svigtet, systemet skal tage ansvar, og Yamma Ahamadzai skal være det sidste offer for psykiatriens mangler.

B.T. er på stedet og har talt med flere af de fremmødte. Blandt andet med to unge mænd tæt på familien, som har taget turen fra Aarhus til Riisvej i Fårevejle.

De vil ikke finde sig i det, der skete med Yamma.

»Der sker svigt i samfundet. Med de detaljer, der er kommet frem i Yamma-sagen, så viser det virkelig, at noget er galt.«

Blandt de 50 tilstedeværende er også familien til Yamma, som netop har givet et par ord fra sig.

Corona er ikke en hindring for, at psykiatrien skal tage ansvar for det, der er sket, lyder et af budskaberne ved demonstrationen. Foto: Trina Nielsen Vis mere Corona er ikke en hindring for, at psykiatrien skal tage ansvar for det, der er sket, lyder et af budskaberne ved demonstrationen. Foto: Trina Nielsen

»Tak fordi, I viser støtte til Yamma og vores familie. At være her og se, hvor min bror blev dræbt, det rører mig så meget«, siger Sohrab Ahamedzai, lillebror til Yamma.

»Bostedet skal tage ansvar. Hvordan kan det lade sig gøre, at man passer sit arbejde og bliver dræb?«

Opdateres...