»Vi ved en ting - og det er at dårlig løn og arbejdsvilkår smitter hurtigere end corona«.

Sådan siger formand for 3F Ungdom Morten Ryom til Fagbladet 3F, da han skal forklare, hvorfor han og en række andre ungdomsorganisationer danner fælles front mod bøfhuset.



Jensens Bøfhus har siden det tidlige forår været i konflikt med 3F’s gruppe for Privat Service, Hotel og Restauration, efter bøfkæden valgte at opsige sin overenkomst med fagforbundet.

Det skete, fordi restauranten ønsker, at betale sine tjenere 20 kroner mindre i timen.

Opsigelsen af overenskomsten skete gennem en lockout, hvor 3F-medlemmer blev forhindret i at møde på arbejde. Herefter varslede 3F strejke og en sympatikonflikt, som altså er stadig er i gang.

Det skriver Fagbladet 3F.

Fredag er det ét år siden, at Jensens Bøfhus annoncerede, at de ville træde ud af overenskomsten.

I den anledning har en række ungdomsorganisationer kaldt til demonstrationer i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Horsens, Randers, Holbæk og Hillerød kl 15.00.

De er desuden gået sammen om en avis-annonce i flere lokale og regionale aviser.

De faglige ungdomsorganisationer mener, at konflikten med Jensens Bøfhus er udtryk for en bekymrende udvikling på arbejdsmarkedet, hvor lønmodtagernes rettigheder bliver sat under pres.

»I 3F Ungdom kæmper vi ikke kun denne kamp for vores unge kolleger hos Jensens Bøfhus A/S. Vi kæmper den for alle unge. Hvis vi accepterer arbejdsgivermetoder som denne, uden at sige fra, så ved vi godt, at der kun går et splitsekund, før den næste arbejdsgiver laver samme finte,« siger Morten Ryom.

Demonstrationen arrangeres af 3F Ungdom og Fagbevægelsens Ungdom med opbakning fra blandt andet HK Ungdom, Fagbevægelsens Ungdom, Lærerstuderendes Landskreds, DSU, DEF Ungdom, Fødevareforbundet NNF Ungdom, FOA Ungdom, Metal Ungdom, Socialistisk Ungdomsfront og SF Ungdom.