Da terrororganisationen Hamas udførte sit terrorangreb på Israel den 7. oktober kunne, man på videoer og billeder se, hvordan en bulldozer ødelagde grænsehegnet mellem Israel og Gazastriben.

Og gjorde det muligt for flere hundrede Hamas-terrorister bevæge sig ind i Israel og slagte civile.

Billedet af bulldozeren og det ødelagte grænsehegn blev delt sammen med billeder af børn, kvinder og ældre, der blev henrettet af Hamas.

Og netop det billede havde arrangørerne bag en demonstration for støtte til Palæstina, der løb af stablen søndag, valgt at bruge som coverbillede på deres facebookbegivenhed med teksten »Alle på gaden for Palæstina.«

Det har fået flere til at kritisere demonstrationen og direkte kalde det »svineri«, at man bruger et billede fra Hamas' terrorangreb i Israel.

»Pro-palæstinensiske organisationer opfordrer folk til at gå på gaden i København med et billede af Hamas-terrorister, der løber for at dræbe civile israelere – hvordan kan nogen støtte dette i Danmark? At hylde terrorisme = at støtte terrorisme,« skrev den israelske ambassadør i Danmark, David Akov, på X.

B.T. var søndag til stede under demonstrationen, hvor flere tusinde mennesker var mødt op på Den Røde Plads på Nørrebro for sammen at gå til Christiansborg.

Her fortalte talsperson for demonstrationen Nadeen Aiche, at grundlaget for at bruge billedet var, at de ville vise støtten til Palæstina.

»Det er fantastisk, at vi kollektivt kan samles om og vise vores modstand mod regeringens linje i forhold til enhed og at støtte Israel, men også at vise den støtte, som vi har haft til den palæstinensiske befolkning. Og det er også med det grundlag, at vi har lavet begivenheden og brugt det billede, som vi har brugt.«

Men kan du forstå, hvorfor man kritiserer jeres brug af de billede?

»Jeg mener simpelthen, at vi snakker for meget om et billede på en begivenhed i stedet for at snakke om, at vi er 15.000 mennesker i Københavns gader for at støtte op om den palæstinensiske frihedskamp. Det der skete den 7. oktober er et resultat af 75 års undertrykkelse, og palæstinenserne har ifølge FNs resolutioner også ret til at forsvare sig, når de møder angreb.«

Er det at forsvare sig at gå ind i en kibbutz og til en festival og dræbe civile?



»Jeg mener, at vi går ind i nogle meget små detaljer, som jeg ikke har forstand på.«

Men det er vel nogle ret store detaljer i forhold til, hvad der skete den 7. oktober? Altså er civile blevet dræbt både i kibbutzer og andre steder?



»Jeg står her ikke som fagperson. Jeg står her i dag som repræsentant for en hel forsamling af 15.000 københavnere, som stiller sig op på gaden. Og derfor må du tage dine historiske og fagaktuelle spørgsmål hen et andet sted,« lød det fra talspersonen, der også understregede, at man så Hamas som en terrororganisation.

