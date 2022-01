Danmarkshistoriens største byggeprojekt er officielt sat i gang.

Mandag middag er første spadestik til anlæggelsen af den kunstige Lynetteholmen således blevet foretaget i København.

Det skete kort efter kl. 12, hvor de tre skinnende spader blev sat i jorden af Københavns nye overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), transportminister Benny Engelbrecht (S) og administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

Ikke uden udfordringer dog.

En kvindelig demonstrant blev fjernet af politiet.

For en kvindelig demonstrant i en lilla flyverdragt hoppede ind i det lille afskærmede område, hvor spadestikket skulle foretages – og hun måtte således først fjernes af politiet.

Båret ud i arme om ben.

Det storstilede projekt har da også længe været omstridt og har været udsat for stor kritik, og det var ved mandagens ceremonielle begivenhed desuden synligt ved andre utilfredse demonstranter med skilte og bannere.

Sophie Hæstorp Andersens tale blev eksempelvis forstyrret af flere tilråb undervejs.

Demonstranter på plads til første spadestik.

Men spaderne kom i jorden, og Lynetteholmen er helt officielt undervejs. Selvom gravearbejdet reelt allerede har været i gang i et stykke tid.

»Det er rigtigt fantastisk, at vi kan komme i gang med at få klimasikret København, og dermed også påvise, at det her et anlæg, der hviler økonomisk i sig selv,« sagde transportminister Benny Engelbrecht til B.T.

Først om omkring 30 år forventes det, at den kunstige ø ligger færdig på området mellem Refshaleøen og Nordhavn.

Det er meningen, at der på de 275 hektarer bliver plads til omkring 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser.