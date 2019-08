Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Demokratisk præsidentkandidat trækker sig

Den tidligere guvernør i Colorado, John Hickenlooper, har planer om at trække sit kandidatur til præsidentposten torsdag, skriver flere amerikanske medier, blandt dem CNN. Hickenlooper har angiveligt haft svært ved at gøre sig gældende i det store felt af demokratiske kandidater. Han har endnu ikke besluttet sig for, om han vil forsøge at komme i Senatet, som flere skulle have opfordret ham til.

Tidliger guvernør i Colorado, John Hickenlooper. (Arkivfoto)

Pape langer ud efter Løkke: Det hele røg ned i kloakken

K-formand Søren Pape Poulsen mener, at det var et 'stort svigt' af den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), da han under valgkampen lancerede en SV-regering som en mulighed og senere som Venstres førsteprioritet.

Leder af Det Konservative Folkeparti Søren Pape langer ud efter Lars Løkke. (Arkivfoto)

Minister vil bremse kapitalfondes opkøb af ejendomme

Den nye boligminister, Kaare Dybvad (S), håber på, at han inden nytår sammen med støttepartierne kan finde en model for at ændre den paragraf i boligloven, som gør det muligt for udenlandske kapitalfonde at spekulere i det danske boligmarked og presse lejepriserne op. Det skriver Information.

Boligminister Kaare Dybvad.

Tesfaye vil også sende kvoteflygtninge hjem

Den socialdemokratiske regering skifter kurs og vil sende kvoteflygtninge tilbage til hjemlande, hvis det er muligt. Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til Politiken. Det er imod aftalen, mener støttepartier.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. (Arkivfoto)

Trump opfordrer Kina til at finde human løsning i Hongkong

Udland: USA's præsident, Donald Trump, opfordrer til, at Kina finder en 'human' løsning på konflikten i Hongkong. Det skriver han i et opslag på Twitter natten til torsdag. Samtidig synes han at koble en afslutning på stridighederne Hongkong med handelsstriden mellem USA og Kina.

Den amerikanske præsident Donald Trump og hans kinesiske kollega Xi Jinping. (Arkivfoto)



Mindst seks betjente er ramt af skud i Philadelphia

Adskillige politibetjente i den amerikanske by Philadelphia meldes ramt af skud i forbindelse med, at politiet reagerede på en anmeldelse om et skyderi i den nordlige del af byen. Ifølge NBC News er mindst seks betjente ramt. De er alle uden for livsfare, og deres tilstand beskrives som stabil.

Kvinde rejser sag mod boet efter Epstein

En kvinde i New York, som siger, at hun blev seksuelt udnyttet af Jeffrey Epstein, da hun var 14 år, har lagt sag an mod boet efter den afdøde finansmand. Kvinden sagsøger flere personer, som skulle have været sammensvorne med Epstein.

Forsker: Trængsel får trafikken til at bryde sammen dagligt

Stigende trængsel på vejene presser pendlerne, og især på Sjælland er mange nødt til at stå op mellem klokken 04 og 05 om morgenen for at nå frem på arbejde, inden bilkøerne vokser, og trafikken går helt i stå. Det viser en rapport fra Vejdirektoratet ifølge Jyllands-Posten.

