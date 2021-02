Der er opbrud i den grønlandske regering efter usikkerhed om en række emner. Parti udtræder.

Demokraterne forlader regeringskoalitionen i Grønland efter knap ti måneder.

Det skyldes blandt andet spørgsmålet om økonomisk selvstændighed, hvor partiet er usikker på kursen fra socialdemokratiske Siumut, som er det ledende parti.

- Vi mener altid, at man skal kunne klare sig økonomisk uden tilskud. Vi ved ikke længere, om Siumuts ledelse mener det samme, eller om partiet ændrer kursen. Det kan vi ikke være med til, derfor går vi ud, siger formand Jens Frederik Nielsen fra Demokraterne på et pressemøde.

Det skriver de grønlandske medier KNR samt Sermitsiaq.ag.

Partiets udtræden skyldes desuden usikkerhed efter et formandsopgør i Siumut samt mineprojektet ved Kuannersuit, hvor der skal udvindes uran og sjældne jordarter.

Desuden er der kravet om, at flere offentlige institutioner skal flyttes ud på kysten.

Demokraterne har tre medlemmer af Naalakkersuisut, som er det grønlandske selvstyre. Dermed er der tre ledige stillinger, som skal besættes af landsstyreformand Kim Kielsen.

Han kan vælge at forsætte med en mindretalskoalition, som han tidligere har gjort. Den består nu af Siumut og Nunatta Qitornai, der på dansk kaldes Vort Lands Efterkommere.

Demokraterne opfordrer til nyvalg, men det er endnu uvist, om det vil ske.

- Vi opfordrer til, at der bliver udskrevet valg lige nu, siger Jens Frederik Nielsen.

Demokraterne, eller Demokraatit, er et socialliberalt parti, der blev stiftet i 2002.

Før maj 2020 var Demokraterne støtteparti for koalitionen. Men det vil Demokraterne heller ikke være længere. Partiet vil forhandle fra sag til sag.

Forud for partiets indtræden i regeringen fulgte en længere periode, hvor partiet manglede en formand. Først formanden og dernæst en af de vikarierende formænd trådte tilbage.

Ifølge Sermitsiaq.ag har oppositionspartiet IA netop holdt det første møde med Siumuts nye partiformand, Erik Jensen.

IA ventes at kræve et stop for mineprojektet, hvis det skal indtræde i regering. Projektet har været 14 år undervejs og er aktuelt efter en række borgermøder.

Især i Sydgrønland er der modstand mod projektet. Selskabet har endnu ikke fået udvindingstilladelse.

Tidligere mandag skrev KNR, at kinesiske Shenghe Resources får adgang til Kuannersuit, hvis minen bliver til en realitet.

Danmark har advaret mod store kinesiske investeringer i Grønland.

/ritzau/