Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Demokrater får adgang til Mueller-beviser

Det amerikanske justitsministerium er gået med til at udlevere noget af bevismaterialet fra den særlige anklager Robert Muellers såkaldte Rusland-undersøgelse til demokratiske politikere i Kongressen.

30 investorer er klar til at sagsøge Danske Bank

Allerede i løbet af sommeren eller tidligt på efteråret bliver Danske Bank sagsøgt af endnu en gruppe af udenlandske institutionelle investorer som følge af sagen om hvidvask.

Dommer tillader Missouris eneste abortklinik at holde åbent

En dommer i USA har mandag givet delstaten Missouris eneste abortklinik, der ligger i byen St. Louis, lov til at forblive åben indtil videre. Beslutningen ses som en sejr for rettighedsgrupper, der kæmper for retten til abort.

Yngre mand dræbt af skud foran socialkontor i Malmø

En mand i 20-årsalderen blev mandag eftermiddag dræbt af skud i et boligområde i Malmø. Senere mandag var der yderligere en skudepisode i samme område. Her kom ingen personer til skade.

Amerikansk topdiplomat rejser til Sudan for at mægle i strid

USA's topdiplomat for Afrika, Tibor Nagy, vil i denne uge rejse til Sudan og opfordre de stridende parter til at forhandle. Det sker, efter at samtaler mellem Sudans midlertidige militærråd og landets civile opposition kollapsede i sidste uge.

Trump forventer at tale handel med Xi om få uger

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han forventer at mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, ved G20-topmødet i Japan senere på måneden.

USA's vicepræsident støtter forbud mod regnbueflag

USA's vicepræsident, Mike Pence, støtter præsident Donald Trump-administrationens forbud mod regnbueflag på amerikanske ambassader under LGBTQ-pride, der varer hele juni.

