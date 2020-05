»For hver dag der går, går folk konkurs hernede. Vi er blevet brikker i et politisk spil, og politikerne er enten ligeglade eller har glemt os.«

Så kontant lyder det fra Allan Svendsen, indehaver af Rømø Familiecamping og initiativtager til dagens demonstration ved den dansk-tyske grænse ved Sæd ved Tønder.

En demonstration med fokus på at få grænsen åbnet op, så der kan komme turister og dermed hårdt trængte indtægter i kassen til turisterhvervet i området.

»Det er, som om politikerne ikke vil forstå, hvordan forholdene er hernede.«

»Det skulle lige have været i Nordsjælland, at et helt erhverv på den måde er truet på livet. Så kan du være sikker på, der var sket noget,« siger en frustreret Allan Svendsen med henvisning til, at turisterhvervet i Syd- og Sønderjylland er desperat efter at få grønt lys til, at tyske turister kan komme ind i Danmark igen.

Den barske virkelighed er da også, at turistbranchen i øjeblikket taber en milliard kroner hver eneste uge på grund af coronakrisen.

Demonstrationen, som begyndte klokken 10.15 med Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, som hovedtaler, har samlet mellem 250 og 300 mennesker.

Og nogle få hundrede meter mod syd er der mødt tyske sympatisører op. Af indlysende grunde kan de ikke deltage i demonstrationen på den danske side, men deres moralske opbakning er ikke gået ubemærket hen hos flere af talerne.

Politiet er også til stede ved demonstrationen, som foregår i fuld sol og under næsten skyfri forårshimmel.

@sjylpoliti er på plads forud for anmeldt demonstration nær Sæd grænseovergang kl 10.00.

Demonstrationen finder sted på en parkeringsplads nord for grænseovergangen. Og på denne måde forstyrrer man ikke grænseoperationen.

Der forventes mange deltagere — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 17, 2020

»Det er helt absurd af statsministeren, at hun ikke vil vise respekt over for vores naboer og for et hårdt trængt turisterhverv. Der er ikke længere nogen sundhedsmæssig begrundelse for at holde grænsen lukket. Det gør det ekstra absurd, at grænsen fortsat er spærret af med betonklodser i det selvsamme år, da vi skulle fejre genforeningen mellem Danmark og Tyskland,« siger Nils Sjøberg, MF for Det radikale Venstre.

Pernille Vermund fik det største bifald af alle, da hun entrede talerstolen.

»Når der lukker en forretning i København,« indledte hun, og fortsatte; »så åbner der en ny dagen efter. Men når der lukker en forretning her og i andre områder langt fra hovedstaden, så åbner der ingen ny. Når folk her mister deres arbejde i København, så finder de et nyt. Når folk her, finder man bare ikke lige et andet,« siger hun til klapsalver fra en stor del af de fremmødte.