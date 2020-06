Fem ansatte og en borger på et plejecenter i Solrød Kommune er blevet testet positiv for coronavirus.

Et plejecenter i Solrød Kommune er blevet ramt af et udbrud af coronavirus.

Det skriver TV2 Lorry.

Udbruddet er sket på demensafdelingen på den private del af Plejecenteret Christians Have, Altiden.

Plejecenteret blev fredag aften gjort opmærksom på, at en medarbejder var blevet testet positiv for coronavirus.

Siden er i alt fem medarbejdere og en borger på centeret konstateret smittet.

Karin Kappel, der er kvalitets- og velfærdschef for Altiden, oplyser til TV2 Lorry, at plejecentret har overholdt sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi nu står i en situation, hvor vi har et udbrud. Det er det, vi hele tiden har håbet på, vi kunne undgå. Status er nu, at alle er testede, og vi kan se, at smitten er isoleret indtil videre til vores demensafsnit, siger hun til TV2 Lorry.

Hun oplyser, at den medarbejder, der først blev testet positiv, havde ladet sig teste, fordi et af hendes familiemedlemmer var blevet konstateret smittet.

Og weekenden forinden havde medarbejderen været på arbejde på plejecenterets demensafdeling.

Da plejecenteret blev opmærksomme på smitten, blev demensafdelingen isoleret fra resten af plejecenteret.

Plejecenteret i Solrød Kommune er ikke det eneste, der i disse dage er plaget af et udbrud af coronavirus.

I Hjørring Kommune er Vendelbocenteret i Sindal ramt. Her var status onsdag, at 20 medarbejdere og 14 beboere var testet positiv.

Derudover var ti medarbejdere hjemsendt med symptomer, skrev TV2 Nord onsdag.

Der er desuden fundet enkelte smittede i flere skoleklasser og i den private hjemmepleje i kommunen.

Udbruddet af coronavirus i Hjørring Kommune fik mandag de nationale sundhedsmyndighederne til at iværksætte en lang række tiltag i samarbejde med kommunen.

/ritzau/