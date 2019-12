Mange fyrtårne fra kultur, erhvervsliv og sport gik bort i 2019. Nogle af dem alt for tidligt.

Fattig-Lars blev hele Danmarks Dynekonge

Danmarks mest kendte købmand Lars Larsen løftede sig selv fra en fattig barndom til selvskabt dansk milliardær, men forblev folkelig som en træsko. Ikoniseringen i tv-reklamer af brandet "Lars Larsen" og "Jysk" borgede for snusfornuft. Hvor man samler hver en bøjet clips op og genbruger den. Efter blot fem år havde Larsen 40 butikker. Det, der startede med prisbillige puder til danskerne, tog snart fart som et globalt og i dag fortsat familieejet imperium med nu 2800 butikker i 52 lande.

Klinkevalsens dronning dansede af

Filmatiseringen af Jane Aamunds "Klinkevals" gjorde den folkekære forfatter og journalist berømt ud over den i forvejen store læserkreds. Den produktive Aamund nåede at sende 44 populære bøger ud gennem årene på trods af, at svær sygdom ramte hende allerede i 30'erne og fulgte hende livet ud. Hendes åbenhed om kærlighedsforhold, kræft og slægt besnærede læserne, som trodsede anmelderne. Sin ydre elegance til trods foretrak hun livet på landet med "langt mellem husene, men nærhed mellem menneskene".

Teatrets åndelige kæmpe

Klaus Hoffmeyer er ofte blevet kaldt en af landets største teaterpersonligheder med uudslukkelig lidenskab for teater, både klassisk og eksperimenterende. Med over 50 års indsats som instruktør, dramaturg, lærer, administrator og mangeårig teaterchef på Det Kongelige Teater satte han et uudsletteligt aftryk på dansk teater. Belønningen til fyrtårnet udeblev ikke. Han modtog et hav af priser og blev i 1994 tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, som gives til de afgørende danske kunstnere.

To lys på et bord blev pustet ud

Mange sangskrivere gav gerne en arm for at have skrevet klassikeren "To lys på et bord" - ofte kaldt den bedste popsang på dansk. Teksten er af Ida From, som gennem et professionelt parløb med sin mand Bent From i fire årtier var storleverandør af over 1000 viser samt reklame- og revytekster. Gitte Hænnings "Ta' med ud og fisk" og Osvald Helmuths tekst "Tyve tønder land" var andre hit fra "Frommernes" hånd. Parret spillede en afgørende rolle, da Morskabs-museet - i dag Alhambra - åbnede i 1993.

Teatrets venlige mand viede livet til scenen

Jeg har intet til gode, sagde skuespiller Jesper Langberg få år før sin død. I et produktivt skuespillerliv prøvede han kræfter med det meste. Både på teatret samt tv-berømmelsen som rare Kristen Skjern i "Matador" og demensramt patriark i "Sommer". De mange roller sled og havde en pris, udover de mange han modtog undervejs. Men for Langberg var det prisen værd. Sent i karrieren nåede han sågar at spille "den onde", som han havde savnet på cv'et i form af den pædofile far i teaterudgaven af "Festen".

Mild mand med kosmisk karma

Hjertet kan ikke tage fejl. Sagde Master Fatman paradoksalt i sit sidste interview, kort før hans hjerte stoppede som 53-årig. Den fynske Rudolf Steiner-dreng Morten Lindberg pølede piskefløde i sig som ung for at blive Tykmesteren. Vægten var led i hans buddha-brand og evigt venlige karma-filosofi. Undervejs voksede han fra undergrund til mainstream. Multikunstneren gjorde mange mennesker glade som musiker, dj, radiovært og kitschet kærlighedsguru og fik til sidst også et gravmæle som ingen andre.

Stephensen tog livets Eleva2er med både sjov og alvor.

Nogle tv-værter omslutter deres gæster med en venlighed og et lune, som får gæsten til at skinne. I sit korte liv på bare 63 år vekslede Ole Stephensen elegant det seriøse med humoren i mange genrer lige fra nyhedsjournalistik over tv-vært og underholdning samt filmmakkerskabet med Jarl Friis-Mikkelsen i skikkelse af brødrene "Øb og Bøv". For til sidst at blive konservativ kommunalpolitiker med ambitioner om både Folketing og EU-Parlament. Uden nogensinde at miste troværdighed i nogen af delene.

Mr Swing King har slået sin sidste takt an

En koncert med Louis Armstrong i KB-hallen tændte på stedet kun 15-årige Ib Glindemanns kærlighed til jazz. Mens gulvet forsvandt under ham, fødtes Danmarks Mister Swing King. Purung og samtidig med studierne på musikkonservatoriet lavede altid stilige Ib sit eget orkester. Siden stod han blandt andet fadder til det, der blev Danmarks Radios Big Band. Hans smittende og energiske kærlighed til swingende jazz og underholdningsmusik kastede også utallige LP'er med amerikansk underlægningsmusik af sig.

Danmarks bedste fodbolddommer har fløjtet kampen af

Allerede som dreng var Peter Mikkelsen et kæmpe fodbolddommertalent. Han drønede lynhurtigt med social intelligens og forrygende form op som både dansk og international FIFA-dommer - fjernt fra fortidens magelige midtercirkel-dommere. I den ørkesløse danske fodboldnedtur i 1986-1998 var han eneste danske fodbold-lyspunkt. Han dømte VM- og EM-kampe og anses som en af verdens ti bedste dommere nogensinde. Hård sygdom tacklede ham tidligt, men inden satte han afgørende præg på dansk dommerudvikling.

Grænsehandlens konge

Fornemmelsen for danskernes krejlen og higen efter dåsebajere og billigt slik drev den kendte grænsekøbmand Hans Frede Fleggaard. Han udviklede farens kolonialhandel i Padborg til en milliardkoncern med mange butikker, onlinesalg, leasing og gourmetrestaurant. Oprindeligt kæmpede han for en lavere dansk moms. Men da det kiksede, gjorde han den billige tyske moms til sin forretningsfordel. Selv levede Fleggaard et tilbagetrukkent liv i det sønderjyske og senere som pensionist på Gran Canaria.

