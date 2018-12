Kulturlivet holdt hårdt for i 2018, hvor en række af landets store navne inden for musik, film og kunst sagde farvel.

SIDSTE BAJER FOR LARSEN:

Øl, smøger og blomster hobede sig op foran gadedrengefjæset på hegnet ved Christiania, da Kim Larsen stillede guitaren. Gaverne var helt i ånden efter Larsen. Han nægtede sig ikke livets små glæder og fandt puritanisme vederstyggelig. Her i sit ungdomsrevir på Christianshavn voksede manden med de mange kælenavne fra skolelærer til spillemanden, der forheksede landet med sin strengeleg. Mindekoncerter og fakkeltog viste, hvor forankret Larsen var og stadig er i dansk kultur.

PRINSEN ER DØD. HENRIK LÆNGE LEVE:

Det vedholdende ønske om at blive konge var i mange år et plagsomt filter mellem danskerne og prins Henrik. Men Henrik var meget mere end prins. Han var digter, skulptør, sejler, vinbonde og en mand med humor, vid og evner til at tale med almindelige mennesker på en afslappet måde. Med sin folkelighed og sit franske temperament kunne han både provokere og begejstre. Ligesom han var et bindemiddel i familien, der slog kreds om ham i den sidste sygdomsplagede tid.

RINGENS DANSKE HERRE:

Et effektivt højrekryds var Jørgen "Gamle" Hansens slagkraftige våben i en lang boksekarriere. Som professionel weltervægter kæmpede han om europamesterskabet tolv gange og vandt de ni. Tilnavnet opstod i hyppige kampe mod yngre boksere. Hans sensationelle comeback som 36-årig mod en ti år yngre bokser var sidste år tema i filmen "Den bedste mand". Handskerne lagde han først som næsten 40-årig. Inden boksede han 92 kampe, flere end nogen dansker, og med kun 14 nederlag.

EN BLUFÆRDIG BAMSE PÅ EGNE VEJE:

Med stor troværdighed og umage har Jens Okking - uden skuespilleruddannelse - sat dybe aftryk på et hav af roller på film, tv og teater. Blandt over 40 film huskes "Een gang strømer" og "Riget" især af mange. Som et blufærdigt, men meget engageret menneske insisterede han på sine egne veje. Økologisk landmand blev han også og kom i Europa-Parlamentet for JuniBevægelsen og senere Folkebevægelsen mod EU. Sygdom stoppede den politiske karriere, men ikke EU-modstanden.

TEATERKONGE MED GULE SOKKER:

Ved skæbnens ironi vil teatermanden Morten Grunwald blive husket af flest som fjantede Benny fra 14 Olsen Banden-film. De gjorde ham med stolthed til folkeeje. De kunstneriske ambitioner udlevede han så på scenen og i teaterdirektørstolen. Her skabte han på Bristol, Betty Nansen og Østre Gasværk rammer for eksperimenterende teaterforestillinger og store musicals. Som tegn på formatet kronedes karrieren med en Bodil i 2014 for hans allersidste filmrolle i "Stille Hjerte".

DEN STORE HUMANIST MED ØJE FOR LIVETS SMÅ TING:

Ingen Benny Andersen uden Svantes viser eller samarbejdet med Povl Dissing, som varede livet ud. Det cementerede deres humoristiske folkelighed ud i landets fjerneste kroge. Men det var også en spændetrøje for Danmarks store tænksomme nationaldigter, som rummede stor alvor og bekymring over fædrelandet. Nogle af Benny Andersens største fans havde svært ved at forstå, at danskhed i hans optik ikke betød, at mennesker fra andre lande er udanske.

SKRAP FORSVARSADVOKAT OG KONDITORIEJER:

På overfladen lignede forsvarsadvokat Merethe Stagetorn chick overklasse. Men i retssalen og foran de rullende kameraer var hun en sej og myndig forkæmper for sine klienter. I striber af opsigtsvækkende sager sloges hun for enhvers ret til et fair forsvar. Også Peter Brixtofte, dopingtiltalte Bo Hamburger, Glistrup og bandefolk. Som cremen på kagen var hun mangeårig ejer af konditoriet La Glace i København, som nu er blevet danmarksberømt på tv i datterens eje.

EN DANSK GIGANT I INTERNATIONAL SAMTIDSKUNST:

Et moderne renæssancemenneske med både maler, forfatter, filmmager, grafiker og billedhugger på sit cv. Per Kirkeby var blandt sin tids mest betydningsfulde danske kunstnere på den internationale scene og professor ved flere udenlandske kunstakademier. Samtidig var han uddannet i naturhistorie med zoologi som hovedfag og deltog i arktiske ekspeditioner. Et fald satte en brat stopper for maleriet. Men hans værker i både ind- og udland overlever ham.

DRØMMENES KAPTAJN

Ingen andre skibselektrikere får en udstilling om deres liv, før de dør. Ej heller efter døden misundelige ord fra statsministeren om at stævne ud på det åbne hav og lade eventyret råde. Men Troels Kløvedal såede rejsefrø i sindet hos høj og lav, når han delte sine eventyr fra de blå oceaner på Nordkaperen via bøger og foredrag. Hans syn på døden siger det hele: Jeg tror, man falder som et gammelt træ i skoven, og det giver en lysning, hvor nye skud kan gro op mod solen.

/ritzau/